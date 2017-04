Ancora caos in casa Genoa: Preziosi esonera Mandorlini e richiama Juric

Source: www.pianetagenoa1893.net

Caos non troppo calmo in casa Genoa. Dopo sei partite, infatti, la società rossoblu decide di esonerare Mandorlini, reo di aver conquistato solo quattro punti, richiamando Ivan Juric, cacciato proprio dopo la debacle contro il Pescara, un sonoro 5-0 che aveva di fatto sancito la crisi del Grifone. Partito con la voglia di stupire, l'ex tecnico del Crotone aveva davvero impressionato fin dalle prime battute, stupendo per il proprio gioco e togliendosi molte soddisfazioni, vedi i netti successi contro Milan e Juventus (3-0 e 3-1, ndr), senza dimenticare il pari casalingo contro il Napoli.

Dopo il trionfo sui bianconeri, però, la creatura di Juric aveva mostrato segni di squilibrio, inceppandosi a più riprese e conquistando solo sei punti in dodici giornate, troppo poco per convincere Preziosi a continuare con l'idolo della tifoseria, uomo-simbolo genoano dentro e fuori dal campo. L'approdo di Mandorlini, però, non ha cambiato il trend del Grifone, con l'ex mister dell'Hellas Verona incapace di regalare gioie ai tifosi, perdendo malamente le ultime quattro sfide e facendo punti solo contro Bologna ed Empoli. Un niente, se si considerano i cinque schiaffi subiti dall'Atalanta, a Marassi, e la debacle interna nel derby contro la Sampdoria, ultimatum concesso dalla tifoseria per salvare una stagione pessima.

In piena contestazione, dunque, Preziosi cambia ancora in corsa, ritornando alle origini nella speranza di riavvicinarsi ad una frangia della tifoseria delusa ed arrabbiata, decisa a contestare fino a fine campionato uno dei Presidenti più controversi della storia del nostro calcio, spesso autore di scelte discutibili ma padre comunque della rinascita del Genoa, un uomo sempre in prima linea sia nei momenti belli, come la promozione in A nel 2007, che in quelli brutti, su tutti la retrocessione in C1 a causa di una combina che vide il Venezia vendersi la gara che permise, al Genoa, di conquistare il primo posto in classifica favorendo così il ritorno in A.

Ecco, dunque, il comunicato stampa della società: "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver richiamato alla conduzione della prima squadra il tecnico Ivan Juric, in aggiunta al vice allenatore Alberto Corradi e al collaboratore Stjepan Ostojic. L’incarico conferito è esecutivo a partire dalla data odierna con il primo allenamento in programma al Centro Sportivo G. Signorini."