Genoa, piove sul bagnato: Izzo squalificato per calcioscommesse | Foto: Il Secolo XIX

Periodo nerissimo per il Genoa che dopo aver richiamato Ivan Juric al timone al posto di Mandorlini, perde il difensore azzurro Armando Izzo. Il giocatore rossoblu è stato squalificato per 18 mesi dal Tribunale Federale Nazionale dopo le presunte combine dell'Avellino (punito con tre punti di penalizzazione) nelle partite contro Modena e Reggina. Izzo è accusato di responsabilità diretta e salterà quasi certamente il finale di stagione.

La difesa può presentare ricorso entro una settimana dalla notifica della sentenza di primo grado ma la Corte Federale di Appello si pronuncerà in merito soltanto dopo 45 giorni. L'avvocato De Rensis ha già fatto sapere che ci sarà un'immediato ricorso in secondo grado: "Eravamo partiti da una richiesta di condanna di 6 mesi, ora siamo arrivati a 18 mesi, abbiamo levato i tre quarti dell'accusa e voglio ricordare che il processo si esaurisce al secondo grado di giudizio. Ho la piena convinzione che Izzo tornerà a fare il calciatore, le sorti della sua vita sono cambiate totalmente. Fosse stato condannato per illecito sportivo, sarebbe stata la fine".

Una tegola non indifferente per la retroguardia del Grifone e soprattutto Juric che ora dovrà contare su Gentiletti e Orban. Dopo il polverone societario con i tifosi contro il presidente Preziosi, i risultati indecorosi raccolti sul campo e una salvezza ancora tutta da certificare un'altra mazzata che inguaia la pessima stagione del Genoa.