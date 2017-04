Genoa: Juric si prepara alla Lazio, ecco i possibili titolari

Source photo: Marco Rosi - Getty Images

Tornato al timone Ivan Juric, richiamato da Preziosi dopo la breve ed infausta parentesi Mandorlini, continua la preparazione del Genoa in vista del match di sabato, che vedrà i grifoni ospitare la formidabile Lazio di Simone Inzaghi, collettivo in cerca di punti per avvicinarsi sempre più all'Europa League, obiettivo alla portata dopo un campionato impreziosito da prestazioni di spessore.

Ripresa in mano la sfiduciata rosa, l'ex tecnico del Crotone ha subito inaugurato la preparazione settimanale con un allenamento defaticante per i giocatori reduci dalla debacle contro l'Udinese. Il resto del gruppo, invece, ha lavorato eseguendo esercitazioni varie concluse da partitelle. Ieri, invece, l'intero staff tecnico di Juric ha seguito completamente la rosa, inaugurando un nuovo corso che, si spera, dovrebbe riportare tranquillità nella Genova rossoblu.

Secondo le ultime news provenienti dal Centro Sportivo Signorini, i grifoni dovrebbero scendere in campo adottando il 3-4-3, modulo che esalterebbe al meglio le qualità degli atleti a disposizione di Juric. Davanti a Lamanna, in ballottaggio con un Rubinho apparso poco in forma nelle ultime uscite, la retroguardia a quattro dovrebbe essere composta da Orban, Burdisso e Munoz, pronti a non far sentire la mancanza di Izzo, squalificato per 18 mesi in seguito alla vicenda del calcioscommesse. Con Lazovic e Laxalt sulle fasce, nella zona mediana del campo dovrebbero agire Hiljemark e Miguel Veloso, anche se non è da escludere la presenza di Ntcham e Cataldi.

In attacco, certo del posto il Cholito Simeone, affiancato da un Palladino incalzato, però, dallo scalpitante Pandev. Tornerebbe ad interpretare il ruolo di cerniera tra centrocampo e reparto offensivo, disposizione tattica cucitagli addosso proprio da Juric e che ha reso l'ex giocatore di Chievo e Palermo uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A. I possibili undici appena detti sono comunque ancora un'ipotesi aleatoria, considerando anche i pochi giorni avuti a disposizione dall'ex tecnico del Crotone.

Di sicuro, comunque, i rossoblu cercheranno vendetta, battendo i rispettivi avversari e cancellando il 3-1 dell'andata, concretizzatosi dopo le reti di Anderson, Biglia e Wallace, che vanificarono di fatto il momentaneo 1-1 di Ocampos, assente giustificato essendo ora un tesserato del Milan.

Ecco, dunque, la possibile formazione del Genoa (3-4-3): Lamanna; Orban, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rigoni, Miguel Veloso, Laxalt; Rigoni, Simeone, Palladino.