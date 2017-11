Genoa, Ballardini in conferenza: "Contro il Crotone sarà una sfida difficilissima"

http://genoacfc.it

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa prima della partenza verso Crotone. Andiamo a sentire le sue parole!

Non una partita semplice per il Grifone: "Affrontiamo una sfida difficilissima. Il Crotone è una squadra nel vero senso della parola, ha un’idea di calcio molto chiara che rispecchia la classifica che merita. Non è importante lo schieramento quanto la disponibilità di ognuno, mettersi a disposizione della squadra. Io porto le mie idee che però devono essere supportate dalle qualità dei giocatori. Qualche dubbio sulla formazione c’è. In linea di massima però sappiamo come metterci in campo. Abbiamo giocatori che possono essere punti di riferimento. Bisogna metterci calore e passione. E’ una considerazione che riguarda tutti quanti. Noi cerchiamo prima la compattezza e l’equilibrio, bisogna capire bene cosa fare nell’arco della partita. Le qualità ci sono ma al momento non hanno aiutato la squadra".

Ballardini ha provato ad indicare la giusta direzione per risalire la classifica: "Questa è una gara da fare bene, con testa, cuore idee e chiarezza nelle due fasi di gioco. Le qualità adesso passano in secondo piano. Vedo grande disponibilità e serietà nel gruppo. Sono qualità positive, ma di per loro non bastano. Non è sufficiente allenarsi bene. La situazione è difficile ed, evidentemente, dobbiamo fare meglio e metterci qualcosa in più. C’è voglia di tirarsi fuori. Tutti dobbiamo darci una scossa perché così non va bene. Bisogna che ognuno covi il desiderio forte di cambiare questo stato delle cose che dura già da un po’ di tempo. Servono testa, cuore, gambe. Grande disponibilità nelle due fasi di gioco, prima delle qualità tecniche e fisiche che vengono dopo".

In chiusura ha voluto parlare della disfatta dell'Italia contro la Svezia: "Può essere un’opportunità per alcuni giocatori di mettersi in mostra. Nel dispiacere della non qualificazione potrebbe esserci l’occasione per alcuni di farsi notare dal nuovo c.t. Con mia moglie ci siamo separati".

