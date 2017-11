Crotone-Genoa, match salvezza in terra calabrese | Twitter Nicolas Burdisso

Il tredicesimo turno di Serie A TIM, fra le altre partite, mette in scena un anticipo di mezzogiorno domenicale dall'alto tasso di importanza per quanto riguarda la situazione salvezza. Allo Scida di Crotone infatti, i calabresi di Davide Nicola sfidano il Genoa guidato da Ballardini. I padroni di casa puntano a confermare la buona prestazione che è valsa i tre punti in casa del Bologna non più di due settimane fa, il Genoa invece vuole tornare a fare punti dopo l'amara sconfitta nel derby contro la Sampdoria che è costata la panchina a Juric. Al posto dell'ex rossoblu, in panchina è arrivato Davide Ballardini, allenatore esperto in salvezze che cercherà di dare nuova linfa alla squadra ligure.

Le probabili formazioni

Nicola sembra essere comprensibilmente orientato a riproporre la formazione scesa in campo contro il Bologna. Fra i pali confermato dunque intoccabile Cordaz mentre la difesa sarà composta da Martella a sinistra, Ceccherini e Simic al centro con Sampirisi sulla corsia destra. A metà campo riecco Nalini e Stoian sugli esterni, con Mandragora e Barberis nelle posizioni di mediani. Davanti la coppia d'attacco sarà formata da Budimir e Trotta, entrambi a segno contro il Bologna rispettivamente con una doppietta ed un calcio di rigore.

Ballardini prova a cambiare qualcosa e schiera i suoi con un 3-4-3. Fra i pali gioca ovviamente Perin, difesa composta invece da Zukanovic, Izzo e Rossettini. A centrocampo Miguel Veloso e Bertolacci agiranno probabilmente nell'impostare la manovra offensiva mentre Rigoni e Laxalt cureranno le corsie laterali. Davanti Pandev e Taarabt giocheranno a supporto dell'unica punta, Lapadula.