Serie A, le formazioni ufficiali di Crotone - Genoa - Foto FC Crotone

Al via la giornata domenicale della tredicesima giornata del campionato di Serie A, con l'Ezio Scida di Crotone che apre le porte alla sfida salvezza tra i padroni di casa allenati da Davide Nicola ed il Genoa di Davide Ballardini, chiamato a sostituire l'esonerato Ivan Juric. La prima versione dei liguri coincide con un pericolosissimo snodo salvezza: i pitagorici stanno viaggiando spediti con una media ottima, soprattutto rispetto a quella della passata stagione, ed in casa sono riusciti ad ottenere preziosissime vittorie che, per ora, hanno consentito a Budimir e soci di tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle assieme.

C'è Budimir con Trotta di punta nel solito 4-4-2 di Davide Nicola. Nalini e Stoian gli esterni di centrocampo accanto a Barberis e Mandragora. Difesa a quattro composta da Sampirisi, Ceccherini, Simic e Martella a protezione dei pali difesi da Cordaz.

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Martella; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Trotta, Budimir; Allenatore: Nicola.

Difesa a tre composta da Izzo, Spolli e Zukanovic per il primo Genoa di Ballardini, che schiera Laxalt e Rosi sulle corsie laterali con Rigoni, Veloso e Bertolacci in mezzo. Taarabt a ridosso dell'unica punta Pandev.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Laxalt, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Rosi; Taarabt, Pandev; Allenatore: Ballardini