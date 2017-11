Il Genoa ferma la Roma: la soddisfazione di Ballardini

genoacfc.it

Il Genoa ha fermato la Roma sull'1-1: giallorossi avanti con El Shaarawy, poi la follia di De Rossi. Manata a Lapadula (rosso diretto ndr) e il conseguente rigore assegnato dal Var poi realizzato dallo stesso attaccante. Queste le parole di Davide Ballardini a fine partita. Si è detto soddisfatto del risultato, ma...: "Ho visto una squadra molto generosa e compatta, ma dobbiamo essere più aggressivi. Con questo intendo una maggiore aggressività sul portatore di palla avversario e cercare di condizionarli maggiormente. Invece nella fase offensiva, dobbiamo essere più bravi, ordinati e avere più personalità per far male agli avversari. Detto questo, devo ricordare che giocavamo oggi contro una grande squadra, la Roma, che è prima nel suo girone di Champions League, e devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi. Il Genoa è stato ordinato, ha avuto quattro o cinque palle gol. Abbiamo fatto gol: aggiungo che potevamo essere più bravi. Però ripeto: la Roma è una squadra con qualità fisiche e tecniche straordinarie: il fatto che il Genoa abbia tenuto testa, bisogna fare i complimenti al Genoa".

Sulla prestazione di Lapadula: "E’ un attaccante che in una gara qualcosa crea e sa far male agli avversari. Oggi ha fatto gol, ma da qui in avanti ci aspettiamo tanto di più, da lui come dagli altri" ed in chiusura ha parlato anche di Bertolacci: "Non ho toccato alcun tasto particolare. Per me è un giocatore serio, molto importante: lo conosco perché l’ho fatto giocare io per primo in serie A. E’ un ragazzo intelligente, ha qualità fisiche e tecniche importanti, ma deve dimostrare tutto quello che ha".

