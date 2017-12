Genoa, ufficiale l'arrivo di Giuseppe Rossi - Foto Genoa Twitter

Adesso è ufficiale. Il Genoa ha acquistato Giuseppe Rossi. Lo sfortunatissimo attaccante italiano nativo di Teaneck, New Jersey, è pronto a tornare in campo e, dopo aver svolto numerose visite mediche per il club rossoblù per testare la stabilità del suo ginocchio e dopo alcuni allenamenti con il gruppo, ha firmato il contratto che lo legherà alla società ligure. Domani la presentazione.

Il comunicato della società genoana

"Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, presso la Sala 1893 del Genoa Museum (Porto Antico) è prevista la presentazione ai media dell’attaccante Giuseppe Rossi. L’orario di convocazione per gli organi di informazione è fissato alle ore 17.30.

Al termine della conferenza stampa il tesserato sarà a disposizione dei tifosi (ore 18.30 circa) all'interno del Genoa Store per foto e autografi.