Genoa, Ballardini in conferenza: "Dobbiamo ritrovare la forza del Ferraris"

Lunedì sera il Genoa ospiterà l'Atalanta e, come di consueto, Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

I rossoblu vengono da un buon momento: "Non conta più niente quello che è stato. Conta lunedì'. Giochiamo contro una squadra che si conosce bene. Hanno bravi giocatori e un bravo allenatore. Pensiamo solo alla partita che dovremo fare.Se la squadra si rilassa vuol dire che non abbiamo capito niente nessuno. La squadra deve avere quella sana aggressività e quel furore che, insieme alle qualità che ognuno di noi si ritrova, ci fa fare delle belle partite".

A Genova arriverà Gasperini, ex allenatore proprio del Genoa: "E' un ottimo allenatore, non c'è altro da aggiungere. Nella prima avventura eravamo nella stessa situazione, con la stessa squadra. Nelle altre no" e sull'Atalanta: "Mi aspetto la solita Atalanta una squadra con grande intensità e qualità Magari qualche anno fa parecchie volte si giocava la domecna pomeriggio dopo aver giocatori il giovedì ora invece, giustamente, si gioca il giorno dopo. Mi aspetto la solita Atalanta".

Lunga riunione tecnica quest'oggi, ma di cosa si è parlato? "Abbiamo parlato di musica. Regno suona la chitarra, Donatelli anche, il presidente canta. Si è parlato di questo. Di calcio abbiamo parlato poco, si lavora tanto e quando ci si ritrova la sera si parla di altro. Al campo il presidente l'ho salutato, dopo mi sono fermato a fare il mio lavoro e ci siamo ritrovati a cena. L'attenzione è rivolta alla partita, ora mi sembra inopportuno parlare di altro".

In chiusura Ballardini ha parlato dei singoli, Pandev: "E' un ragazzo che si allena, è intelligente e quando sta bene dimostra il suo valore". Rossi: "Sta facendo molto. Si sta allenando molto e alterna momenti con la squadra a momenti dove fa lavoro individuale. Ora si sta affaticando molto ma è necessario. Non vediamo l'ora tutti insieme che venga quel momento" infine Lapadula e Laxalt: "Lapadula sta bene. Laxalt si è allenato oggi e sta bene. Fino a ieri l'abbiamo tenuto a parte ma molto. Oggi ha giocato, sta bene. Domani c'è un altro allenamento".

