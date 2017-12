Google Plus

Genoa - Atalanta, le formazioni ufficiali - Genoa Twitter

Il Genoa, rivitalizzato dalla cura Ballardini, attende nel rettangolo di casa l'Atalanta di Gasperini. Il match ultima il programma della 16esima giornata e va in scena 24 ore dopo quanto stabilito causa maltempo. I rossoblu puntano a fortificare la classifica, abbandonando forse in via definitiva la lotta salvezza, l'Atalanta, piegata di recente dalle fatiche europee, tenta la risalita verso le nobili posizioni della graduatoria.

Genoa

Tutto confermato nel Genoa. 3-5-2 per Ballardini, con Pandev e Taarabt a comporre il tandem d'attacco. Rosi e Laxalt i due esterni, Spolli a guidare la linea di difesa. Mediana ricca di corsa e passo, Veloso il direttore d'orchestra.

Atalanta

Una novità, invece, nell'Atalanta. Gasperini rischia il recuperato Ilicic dal primo minuto, Cristante si posiziona quindi nel naturale ruolo. Freuler rifinisce il pacchetto di mezzo.

Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Iličić, Petagna, Gomez