Genoa, Ballardini prima del Benevento: "Con il lavoro ed il sacrificio si va lontani"

Fonte: Twitter profilo ufficiale Genoa

Ultima gara casalinga dell'anno per il Genoa, che tra l'altro è ancora a caccia della prima gioia stagionale tra le mura amiche. Occasione ghiotta per conquistare i tre punti dinnanzi al pubblico amico il Grifone l'avrà domani, ospitando il Benevento fanalino di coda della Serie A, ultimo e pesantemente staccato con un solo punto all'attivo. Mister Davide Ballardini ha parlato nel consueto appuntamento della vigilia a Villa Rostan, presentando la sfida di domani, sottolineando l'importanza della stessa in ottica salvezza: "Sarà come sempre importante scendere in campo con l'atteggiamento giusto. l Benevento è squadra che ha fatto grandi investimenti, con giocatori interessanti e con alle spalle ha una società forte. Sono competitivi e possono creare insidie. Guai a sottovalutarli".

L'allenatore ha poi aggiunto: "La stagione è lunga, c’è da pedalare ancora tanto. Questo è un appuntamento importante e lo affronteremo con attenzione e grinta. Ci teniamo a chiudere bene l'anno davanti ai nostri tifosi". Proprio sul supporto dei tifosi, Ballardini si è soffermato qualche minuto: "Noi abbiamo fatto tre partite in casa e la gente non ha smesso di incitarci nemmeno per un minuto e ci tengo a sottolinearlo. I nostri tifosi meritano una bella partita e domani i ragazzi non si risparmieranno, non lo hanno mai fatto e la gente questo lo ha percepito".

Per ciò che riguarda il capitolo convocati, ha ammesso: "Lapadula è a disposizione e sarà convocato. Migliore ha avvertito in fastidio al polpaccio, valuteremo le sue condizioni fisiche. Resta però in dubbio, non voglio rischiare nessuno. Ho a diposizione un gruppo che mi permette di lavorare bene, senza ansie". Gruppo che è stato nutrito dall'arrivo di Giuseppe Rossi, che all'Allianz Stadium in casa della Juventus - in Coppa Italia - ha già esordito con la casacca rossoblù. Sull'ex attaccante della Fiorentina e del Villarreal ha conferito: "A Torino è entrato con la giusta intensità. Come condizione direi che è già a buon punto. Sta lavorando bene, un pò con il gruppo ed un pò singolarmente. Puntiamo ad averlo in forma smagliante già a partire da metà gennaio. Per noi averlo in rosa è un lusso, è un giocatore che può darci una grossa mano a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati in estate".