Genoa, qualche problema di formazione per Ballardini | www.twitter.com (@GenoaCFC)

Dopo il buon pareggio esterno in casa del Torino lo scorso weekend per 0-0, il Genoa comincia il girone di ritorno nel proprio stadio di casa, a Marassi, dove il Grifone attende il Sassuolo dell’ex sampdoriano Giuseppe Iachini. I rossoblu sono alla ricerca della seconda vittoria casalinga consecutiva dopo l’1-0 inflitto al Benevento all’ultimo respiro – sarebbe la prima volta in stagione – ma il tecnico Davide Ballardini deve fare i conti con diverse defezioni. Alla seduta d’allenamento di ieri non hanno partecipato Izzo, Biraschi, Veloso e Migliore: i primi due sono alle prese con una forma influenzale che li ha debilitati e si cercherà il recupero in extremis di almeno uno dei due, mentre per il portoghese e l’italiano la disponibilità per il match contro il Sassuolo è praticamente impossibile – l’ex Spezia sarà out probabilmente fino a fine mese.

Le buone notizie arrivano invece dal reparto avanzato: Adel Taarabt è pienamente riabilitato e giocherà titolare in coppia con Pandev, con Pellegri pronto a subentrare dalla panchina insieme a Giuseppe Rossi e Lapadula. Dunque per la partita con i neroverdi Ballardini schiererà una linea difensiva a tre composta da Rossettini – se Izzo dovesse dare forfait definitivamente -, Spolli e Zukanovic davanti al portiere Perin; Rosi e Laxalt agiranno sulle corsie esterne di centrocampo, con Bertolacci, Cofie e Rigoni a comporre la cerniera centrale, mentre in attacco, come detto, coppia formata da Pandev e Taarabt.

Attenzione però ad una possibile sorpresa. Il Secolo XIX parla infatti dell’idea di Ballardini di optare per una soluzione più offensiva, con due trequartisti alle spalle dell’unica punta: in tal caso il centravanti dovrebbe essere Lapadula – match winner contro il Benevento -, con il macedone ed il marocchino in appoggio; il tecnico in conferenza stampa ha escluso questa soluzione nel breve periodo, ma potrebbe proporla a partita in corso. Intanto Andrea Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, ha parlato a Primocanale del suo assistito: “La condizione fisica di Pepito sta migliorando, dopo la sosta lo potremmo vedere in campo”.