Genoa, Ballardini: "Contro il Sassuolo gara importante. Mercato? Faremo qualcosa di mirato"

Foto Genoa Twitter

"Quella di domani sarà una partita importante contro una società importante. Un esempio per il calcio italiano per come lavorano e per le scelte che fanno". Testo e parole di Davide Ballardini, che in vista della sfida al Sassuolo di domani ha provato a caricare in conferenza stampa il suo Genoa. Rossoblù reduci da un periodo di forma e di solidità ritrovati, con cinque punti collezionati nel giro di tre partite che hanno infuso serenità e fiducia alla squadra intera.

Obiettivo di domani è sicuramente quello di dare seguito alla striscia di risultati positivi, ma anche, al termine della sfida, di guardare al mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico: "Stiamo pensando alla partita, ma sappiamo che è iniziato il calciomercato. Se faremo qualcosa sarà un qualcosa di mirato".

Guardando agli aspetti della partita, Ballardini parla così dell'undici che potrebbe schierare, ovviamente condizionato dai recuperi e dalle condizioni da valutare di alcuni interpreti: "Migliore, Veloso Izzo e Centurion sono in dubbio. Dobbiamo verificare le condizioni di Taarabt e Biraschi".

Infine, l'analisi di Ballardini si sposta sulle condizioni fisiche di Giuseppe Rossi e di Gianluca Lapadula, due perni che potrebbero essere fondamentali per il suo Genoa nel girone di ritorno: "Pepito sta sempre meglio e sta aumentando i suoi minuti di autonomia. Lapadula sta bene e ha la 'gamba piena'. È tornato il giocatore che abbiamo ammirato fino a qualche tempo fa".