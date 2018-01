Genoa: le ultime in vista del match contro la Juventus

Source photo: profilo Twitter CFC Genoa

Prova del nove per il Genoa di Ballardini, che lunedì sera ricomincerà il cammino in campionato affrontando una Juventus decisa a riprendere il discorso con la vittoria dopo la vittoriosa sfida contro il Cagliari. Nella giornata di oggi, i rossoblu si sono preparati alla difficile trasferta seguendo le direttive degli assistenti di Ballardini, eseguendo subito dopo sessioni di allenamento prevalentemente incentrate sulla tattica. Contro i lanciatissimi bianconeri, sostenuti dal proprio pubblico, i liguri dovranno confermare tutte le cose buone viste in campionato ed in allenamento, cercando di strappare un punto miracoloso e preziosissimo ai fini della salvezza.

Secondo le ultime informazioni provenienti dal Centro di allenamento "Signorini", Ballardini avrebbe seriamente intenzione di schierare i suoi col il 3-5-2, modulo in cui dovranno essere i centrocampisti Rigoni e Bertolacci a sostenere Miguel Veloso e a limitare nel contempo la manovra bianconera. Davanti a Perin, la difesa a tre dovrebbe essere composta, invece, dal recuperato Izzo, da Spolli e da Rossettini, in ballottaggio con Gentiletti. Sulle fasce della zona mediana, Rosi e Laxalt partono favoriti, anche se non è da escludere una maglia da titolare per Biraghi al posto proprio dell'ex Crotone. Dietro l'unica punta Pandev, fiducia a Taarabt, praticamente rinato grazie alla cura-Ballardini.

Mentre la rosa si prepara in vista del ritorno sul campo, non si ferma il lavoro del DS Perinetti, che ai microfoni di tuttojuve.com ha parlato del mercato: "Mercato? Noi, da qua alla fine, cercheremo di ritoccare l'organico con un centrocampista e un difensore". Importanti anche le parole spese per la Juventus: "Bisogna fare un'impresa per uscire con un risultato importante dall'Allianz Stadium. Non è mai facile giocare contro di loro ma è una gara pericolosa come tutte quelle che arrivano dopo la sosta. Speriamo di continuare a fare bene come abbiamo fatto prima della pausa. Servirà una grande prestazione perché affrontiamo una grandissima squadra".