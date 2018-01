Ballardini: "Con la Juve voglio un Genoa di personalità"

twitter.com

Riparte il campionato del Genoa che dopo il cambio in panchina, con il passaggio da Juric a Ballardini, ha messo insieme numeri da zona Europa. L'avversario però si chiama Juventus e anche senza Dybala i bianconeri restano un avversario durissimo da affrontare. Lo sa bene anche Ballardini che in conferenza ha un messaggio ben preciso da recapitare alla squadra in vista della trasferta dell'Allianz Stadium.

Queste le sensazioni del tecnico: "La sosta ci voleva. La stagione è iniziata a luglio, si è giocato molto. Nella sosta i ragazzi si sono allenati. Dai dati che abbiamo sembra che si siano allenati. La Juve? Tutti sono avversari giusti e tutti sono avversari con caratteristiche e qualità diverse. Tutti sono avversari giusti e difficilissimi. I punti all'Allianz Stadium si fanno con personalità, facendo una grande partita, con tanta corsa, da squadra. In generale i ragazzi stanno bene poi c'è qualcuno che fra ieri e l'altro ieri non si è allenato ma più per precauzione, e mi riferisco a Rossi che ha sentito il muscolo del bicipite femorale indurito, Rossettini, Veloso, che è stato un po' fermo la settimana scorsa, ma per tutti niente di che".

Ballardini poi non si sbottona più di tanto sulle scelte di formazione: "Noi abbiamo sempre avuto tante alternative davanti. Fortunatamente, ogni volta che hanno giocato hanno confermato la loro grandissima serietà e voglia. Biraschi a destra? E' stato bravo ma lui, che giochi da difensore o da esterno, ha personalità e qualità. Deve disciplinarsi ed essere sempre più attento. E' serio ma ogni momento della partita è importante e lo deve sempre affrontare al meglio. Al posto di Zukanovic ci sarà sicuramente un difensore". Infine un giudizio complessivo sulla squadra dopo un girone intero di campionato: "Non siamo bellissimi, ma siamo una squadra. Sappiamo di non aver raggiunto niente, siamo molto sul pezzo perché siamo molto seri su quello che facciamo ma sappiamo che quello che è stato fatto è stato fatto molto bene ma bisogna fare molto".