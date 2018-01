Genoa: le reazioni di Ballardini nel post-gara

Genoa: le reazioni nel post-gara

Una sconfitta prevedibile, per il Genoa di Ballardini, che dalla sfida contro la Juventus è uscita senza punti ma con tante note positive. Al di là del goal di Douglas Costa e di qualche parata di Perin, soprattutto nel primo tempo, i rossoblu hanno disputato una buona prova, confermandosi attenti in difesa e particolarmente educati tatticamente. Unica pecca, la penuria offensiva, che contro la Juventus era però da mettere in preventivo.

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, il tecnico Ballardini ha parlato proprio della buona prova dei suoi ragazzi: "mettendo in difficoltà la Juventus. Venire qua con questa personalità significa che si è fatto qualcosa di buono, non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi. Dovevamo essere un po' più bravi nell'uscita con i centrocampisti, ma non lo siamo stati. Nel secondo tempo abbiamo fatto invece bene in avanti".

Importante anche il passaggio su alcuni calciatori del Genoa: "Bertolacci mediano? Veloso non è ancora in condizione, si è allenato poco per l'influenza. Bertolacci può fare quel ruolo, lo fa bene. Il Genoa ha tenuto bene il campo e anche lui. Izzo? Ha fatto una buonissima partita. Facciamogli fare bene questo campionato, poi alla fine magari se ne riparlerà". E sul calciomercato: "Ogni anno il Genoa parte con tanti cambi in entrata e uscita, mentre quest'anno siamo tranquilla. E' una tranquillità che mi spaventa molto. A noi serve qualche giocatore diverso in qualche ruolo rispetto a quelli che abbiamo, ma è importante tenere gli uomini su cui puntiamo molto". In ultimo, Ballardini dice la sua sulla favorita per lo scudetto: "Dico Napoli" conclude.