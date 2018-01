Genoa: vicino Callegari, sondato il giovane Kjura. Sturaro nella trattativa per Pellegri?

Source photo: profilo Twitter CFC Genoa

Il Genoa continua la propria preparazione in vista della sfida contro l'Udinese, delicato match casalingo da vincere per allontanare sempre più decisamente l'incubo retrocessione. I buoni segnali visti contro la Juventus dovranno dunque tramutarsi in costante realtà, con Ballardini subito pronto ad allenare i suoi per non far perdere loro la concentrazione ed il positivo stato di forma. Dopo l'allenamento di ieri, diviso tra scarico ed esercitazioni tecniche, oggi il Genoa proseguirà la preparazione a porte chiuse, segno di grande concentrazione proprio in vista dell'Udinese.

Mentre la rosa suda sul campo, la società non si ferma, sondando il mercato a caccia di quei calciatori utili a rinforzare una rosa comunque importante. Negli ultimi giorni si sta profilando sempre più una trattativa con la Juventus, fortemente interessate al giovane attaccante Pietro Pellegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri vorrebbero inserire Stefano Sturaro nella trattativa per il sedicenne, ingolosendo il club ligure da sempre simpatizzante per il proprio ex centrocampista. Dal canto suo, Sturaro vorrebbe restare alla Juventus, ma la possibilità di giocare in maniera più consistente potrebbe spingerlo ad un ritorno in rossoblu.

Sempre attenta ai giovani talentuosi e più interessanti, la società ligure avrebbe meglio si occhi sul classe '98 Kleto Gjura, giovane centrocampista attualmente in forza all'Alessandria. Dotato di doppio passaporto, italiano ed albanese, Gjura potrebbe vestirsi di rossoblu, con il Genoa che potrebbe lasciare ai grigi il ragazzo per farlo crescere ancora. Manca davvero pochissimo, infine, per l'approdo di Lorenzo Callegari in Liguria. Classe '98 e cresciuto nel Paris Saint-Germain, il giovanissimo centrocampista si è messo in luce con i parigini, già pronti però a lasciarlo partire in Italia. La speranza, per il Genoa, è che Callegari confermi quanto visto in Francia, acquistando un profilo talentuoso e pronto ad arricchire il tasso tecnico della rosa.