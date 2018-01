Ballardini: "Sconfitta immeritata, ma succede, poco da rimproverare ai miei"

Davide Ballardini (54)

Partita molto equilibrata quella tra Genoa ed Udinese, ma alla fine il gol di Behrami ha mandato i tre punti in Friuli. I liguri, esattamente come gli ospiti, hanno prodotto poco, ma hanno sprecato due grandi occasioni per pareggiare dopo l'espulsione di Samir, con Galabinov e Rigoni.



La sconfitta è stata immeritata, ma gli episodi talvolta ti premiano talvolta ti puniscono: "Siamo destinati a tenere alta la concentrazione e l'attenzione, giustamente, fino alla fine. In altre occasioni il Genoa non meritava di vincere e ha vinto, oggi certamente non meritavamo di perdere. Ci sta di essere bravi e fortunati e di essere bravi e meno fortunati. Oggi la partita è stata giocata bene dal Genoa. L'Udinese è una squadra forte e il Genoa non è stato da meno. Dovremo stare sul pezzo fino alla fine e oggi questo risultati ci dice che ci sono tante difficoltà da superare".



L'attacco non produce tanto, ma non servono innesti in avanti: "In avanti abbiamo tanti attaccanti. Oltre a quelli che hanno giocato oggi abbiamo anche Giuseppe Rossi. Abbiamo preso anche Medeiros. Noi dove per caratteristiche abbiamo la necessità di avere qualche giocatore diverso è a centrocampo e in difesa".

Il Genoa oggi non ha avuto la cattiveria giusta per togliere lo zero dalla casella delle reti, ma con l'arrivo di Ballardini la squadra è più solida dietro: "Può essere che non ci fosse stata quella determinazione ma non ho tanto da rimproverare alla squadra. Lei ha sottolineato i pochi gol fatti ma il Genoa ne ha anche subiti pochi. Oggi Perin non è stato chiamato in causa. E' vero che davanti abbiamo difficoltà ma è anche vero che abbiamo giocatori che si danno da fare. Io sottolineerei un aspetto: oltre a fare qualche gol ne prendeva anche qualcuno. I problemi c'erano, ci sono e ci saranno. Dovremo esser bravi a limitarli".

Nessuno però ha abbassato la concentrazione: "Nessuno qui si sente tranquillo perché non avrebbe senso".



Galabinov è partito dalla panchina, con Lapadula dal primo minuto: "Non è una scelta. Perché magari puoi esser più bravo a far girare la palla e quando hai allargato gli avversari, attacchi la porta. Oggi affrontavamo l'Udinese che si ricompatta facilmente, ti dà poco spazio e ripartono con qualità".

Il mister ha parlato di rinforzi a centrocampo, oggi è arrivato Hiljemark: "Noi abbiamo centrocampisti che sono forti, resistenti e che hanno senso tattico. Mi riferisco a Bertolacci, Veloso, Rigoni stesso. Giocatori che hanno giocate diverse da quelli che abbiamo. Uno che ha una gamba diversa può essere Omeonga, Brlek o ora arriva Hiljemark".

Rigoni ha sbagliato un'occasione da gol colossale: "Lui quelli inserimenti ce li ha. E' stato bravo in certe situazioni, come a Crotone che ha fatto gol, succede che fai gol e succede che non lo fai. Non mi arrabbio per questo"