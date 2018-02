Genoa: ecco El Yamiq, Ballardini comincia a preparare la sfida contro il Chievo Verona

Source photo: profilo Twitter Genoa

Il Genoa si prepara alla sfida contro il Chievo Verona, trasferta delicata non tanto per lo stato di forma dei ragazzi di Rolando Maran quanto per la loro voglia di tornare a fare punti dopo una parentesi davvero negativa. Nella giornata di ieri i ragazzi di Ballardini hanno ripreso la preparazione dopo il clamoroso successo in casa della Lazio, un 1-2 concretizzatosi grazie alle zampate decisive di Goran Pandev e Diego Laxalt. Esercitazioni tecniche e tattiche alla base della sessione di ieri, con assenti solo gli infortunati Izzo e Rosi, mentre Rossi e Veloso hanno continuato il loro programma di recupero. Sessione a porte chiuse, invece, quella di oggi, con Ballardini pronto ad istruire i suoi ragazzi.

La disposizione tattica genoana dovrebbe essere la solita, il coperto 3-5-2, che dovrebbe prevedere i centrali Biraschi, Spolli e Zukanovic davanti il portiere Perin. Nella zona mediana del campo, Bertolacci, con Rigoni e Hiljemark a sostegno dell'ex calciatore del Milan. Sulle fasce di centrocampo, Pereira e soprattutto Laxalt, che proprio oggi ha spento venticinque candeline. In attacco non dovrebbero esserci inoltre sorprese, con Pandev e Galabinov pronti a perforare Sorrentino. Non sono da escludere però sorprese, con Taarabt e Lapadula pronti ad una maglia da titolare.

Ieri sera, finalmente, è approdato in liguria il difensore marocchino Jawad El Yamiq, lungamente cercato durante la sessione invernale di calciomercato e finalmente a disposizione di Ballardini. Ex Casablanca nonché vincitore della Coppa delle Nazioni Africane, El Yamiq è uno dei profili difensivi più interessanti in circolazione. Certo, la differenza sostanziale di livello tra il campionato marocchino e quello italiano potrebbe creare inizialmente qualche problema, al ragazzo, che comunque cercherà di fare il massimo per attirare le attenzioni del tecnico del Genoa.