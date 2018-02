Genoa, Ballardini in conferenza: "La prossima settimana è previsto il rientro di Rossi e Veloso"

Domani pomeriggio il Genoa farà visita al Bologna per il primo anticipo della 26ª giornata di Serie A. Davide Ballardini è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa. I rossoblu arrivano da tre vittorie consecutive: "Noi pensiamo alla gara con il Bologna, non so quale sia la quota salvezza. Nel calcio tutto cambia velocemente, è importante ciò che faremo da oggi in avanti, non ciò che abbiamo già fatto. Le insidie climatiche non condizioneranno le mie scelte, a Bologna il campo è sempre stato bello, in tutti i casi non mi farò condizionare. La serenità è una conquista faticosa e quotidiana, in tutti gli ambiti. Per essere sereno devi faticare, nel nostro caso devi allenarti bene, avere idee e serietà, allenandoci bene con determinazione e umiltà. Tutto ciò ti porta a lavorare bene. Non si parte dalla serenità, si parte da tutto il resto per conquistarti la serenità. Il clima sereno arriva se te lo sei guadagnato. Noi proveremo a riconquistare la palla nel meno tempo possibili e magari cercare di riconquistarla il più vicino possibile alla porta avversaria, questo è ciò che si vuole raggiungere, ma non è detto che ci si riesca".

Il tecnico del Genoa ha analizzato il Bologna di Donadoni: "Loro attaccano e difendono con tutti i giocatori, con grande forza e fisico. Bisognerà contrapporsi da squadra con tanta, tanta umiltà. Perché ci sarà da correre tanto. Per fare tutto questo la prima qualità che devi avere è la generosità nell’essere sempre dentro la partita. Poi viene tutto il resto. Se avessimo perso tre partite il clima sarebbe stato particolare comunque. Per me domani è una partita contro una squadra con bei giocatori, forti, dietro una società seria con ambizioni. Hanno giocatori forti e giovani: sono ben costruiti. Queste difficoltà sono quelle che troveremo domani. La squadra che la società ha costruito dimostra l’ambizione, così come i giovani ambiziosi che ha: questo affronteremo domani" e ancora: "Il Bologna ha giocatori temibili anche dal punto di vista delle soluzioni da lontano, non dobbiamo concedergli tanto spazio, dai 25-30 metri possono metterti in difficoltà. Hanno anche attaccanti molto rapidi e abili, centrocampisti bravi anche negli inserimenti non solo nelle conclusioni dalla distanza, sono una bella squadra ben costruita. La fase difensiva parte dalle punte, se sono i primi a condizionare il gioco degli avversari ne beneficiano sia i centrocampisti che i difensori: è fondamentale quello che fanno i nostri attaccanti una volta persa la palla".

In chiusura Ballardini ha parlato dei suoi giocatori: "Ieri Biraschi ha fatto un bell’allenamento individuale: sensazioni buone. Settimana prossima dovrebbero rientrare a metà settimana Miguel e Rossi. Questi sono i più vicini al rientro. Izzo e Taarabt sono indietro. Il primo più indietro di Adel. . Pandev ha giocato sempre bene, a prescindere dal partner d’attacco, ha sempre fatto delle grandi partite. Non ricordo una sua partita giocata sotto tono da quando siamo arrivati".

I CONVOCATI

Perin, Spolli, Cofie, Bertolacci, Lapadula, Rossettini, Biraschi, Galabinov, El Yamiq, Migliore, Pandev, Rosi, Lazovic, Lamanna, Bessa, Rigoni, Pereira, Zima, Omeonga, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Laxalt.

[genoacfc.it]