Genoa - La delusione di Ballardini: "Oggi fatto il minimo, Pandev è un calciatore umile e generoso"

E' un Ballardini inevitabilmente deluso, quello intercettato da Sky Sport poco dopo la sconfitta del suo Genoa contro il Bologna. Nonostante un filotto positivo, infatti, il tecnico ligure avrebbe voluto fare punti, senza fare i conti con un collettivo arcigno e ben messo in campo: "Il Genoa deve fare più del massimo con attenzione e intensità. Non abbiamo fatto male, il primo tempo non è stato bello, ma il Genoa deve fare molto di più. Noi abbiamo comunque creato 3-4 palle gol, ma non serve a niente se non siamo determinati e decisi in quello che si deve fare".

Passaggio importante su Goran Pandev, attualmente il miglior calciatore presente in rosa: "Pandev? È un giocatore di grande classe, umile, generoso. Siamo contenti di averlo e di averlo così, è il primo a farti giocare bene, a difendere, siamo davvero contenti di lui”. Il calciatore macedone ha invece commentato la sfida: "Sicuramente le sconfitte non fanno piacere, ma insegnano che dobbiamo lavorare ancora di più, rimediare agli errori che abbiamo fatto stasera. La prossima partita arriva subito. Dobbiamo chiudere il capitolo legato alla partita di stasera e guardare avanti. Non siamo ancora salvi e dobbiamo fare ancora meglio".

A proposito della salvezza, il tecnico del Genoa ha voluto mantenere un profilo basso: "Uno stop ci può stare, anzi deve essere salutare perché ti conferma che se non fai tutto al meglio prendi degli schiaffi in una partita in cui gli altri magari non erano così convinti di darteli. Eppure ne abbiamo presi due" conclude Ballardini.

[source: tuttomercatoweb]