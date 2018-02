Genoa: riprendono gli allenamenti in vista del Cagliari

La sconfitta subita in casa del Bologna non deve rovinare un percorso importante e puntellato di soddisfazioni. Mettendo subito da parte il 2-1 del Dall'Ara, infatti, è tempo di pensare al Cagliari per il Genoa di Ballardini, deciso a riprendere il discorso con la vittoria interrotto in terra emiliana. Nella giornata di oggi, i rossoblu riprenderanno infatti la preparazione in vista del prossimo match di campionato con una seduta pomeridiana. Assente Biraschi, chiamato dal CT Di Biagio per lo stage della Nazionale Italiana di Calcio, Ballardini potrebbe riabbracciare Giuseppe Rossi e Miguel Veloso, pronti a tornare in gruppo.

Già da oggi pomeriggio, dunque, Ballardini cercherà di delineare l'undici anti-Cagliari, squadra attualmente bisognosa di punti e dunque sicuramente obbligato a spingere sull'acceleratore per evitare un'altra sconfitta. Al di là dell'attuale stagione, le statistiche sorridono al Genoa, che nelle ultime cinque sfide casalinghe ha vinto per ben quattro volte, perdendo solo in un'occasione. Nella stagione 2013/14 finì infatti 1-2, con Sau ed Ibarbo pronti a ribaltare l'iniziale rete di De Maio. Altri tempi, altre stagioni. Ora invece la situazione è leggermente cambiata: il Genoa vola con un trend da Champions sotto la gestione di Ballardini, i sardi stanno invece calando di intensità alla distanza, motivi che renderanno la sfida equilibrata ed emozionante.

Vincere contro il Cagliari, per il Genoa, dovrà essere un imperativo quasi categorico visti i prossimi impegni del grifone. Dopo i sardi, i liguri dovranno infatti vedersela contro Milan e Napoli, novanta minuti ad altissimo rischio di 0 punti. Poi sarà la volta dell'arcigna SPAL e del derby contro la Sampdoria, altre sfide da non sottovalutare. Senza pensare troppo al futuro, Ballardini dovrà dunque gestire le forze, cercando di fare punti in ogni occasione con quella voglia agonistica messa in campo, dal suo Genoa, contro l'Inter.