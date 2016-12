Inter, Pioli conferma la difesa a tre?

Stefano Pioli osserva l'orizzonte. Domenica, alle 12.30, l'Inter vola a Reggio per affrontare il Sassuolo, in affanno, di Di Francesco. Punti preziosi in palio, l'occasione per dare continuità ai recenti successi. Nella seduta di ieri, prove importanti per il tecnico. Dopo una serie di esercizi fisici e di tattica, spazio a mini partitelle, prima della sfida 11vs11 a campo ridotto. Come riporta il sito ufficiale del club, due assenti: Medel e Gnoukouri. Per il cileno rientro lontano, l'ivoriano è invece a un passo dal ritorno in gruppo.

Indicazioni utili per tracciare una prima Inter anti-Sassuolo. In auge la difesa a tre, Pioli conferma quindi le recenti scelte. Alterna fortuna tra Europa League e campionato, ma il tecnico intende puntare su un atteggiamento più conservativo, in grado di garantire alla squadra maggior equilibrio. Spazio quindi a una conferma in termini di modulo, con numerosi ritocchi, però, in termini di uomini. Ansaldi - dopo il turno di squalifica - rileva Nagatomo, mentre Ranocchia - nei giorni scorsi in difficoltà a causa di un trauma toracico - può insidiare D'Ambrosio o Murillo.

Foto: Inter.it

Curiosità - come riporta la Gds - per la "lista" mediana. Possibile un passaggio al 3-5-2, con l'innesto di un mastino come Melo davanti alla retroguardia. Il brasiliano è fondamentale per liberare Brozovic e Joao Mario e per evitare pericolosi sbilanciamenti in fase di non possesso. Con Melo in campo, esclusione eccellente nella zona offensiva. Candreva è l'unico esterno in grado di garantire le due fasi, quindi è certa la sua presenza a destra. A rischio Eder e Palacio, perché dalle retrovie risale anche Perisic. Icardi è, ovviamente, il terminale ultimo.

Fuori causa, ancora una volta, Gabigol, così come Banega.

Nella giornata odierna, altra seduta mattutina, pomeriggio libero.

Questa l'Inter anti-Sassuolo: Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo; Candreva, Melo, Brozovic, Joao Mario, Ansaldi; Perisic, Icardi.