Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo - Inter: Di Francesco sceglie Defrel, Pioli opta per il 3-4-3

Google Plus

Lo spogliatoio dell'inter al Mapei Stadium. Fonte foto: inter.it

Va in scena sotto la nebbia emiliana il lunch match che apre la domenica della 17^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Al Mapei Stadium, va di scena Sassuolo - Inter, con gli emiliani che, dopo aver ritrovato il successo con l'Empoli, vogliono iniziare a risalire la classifica sfornando prestazioni da Sassuolo anche contro le big del campionato. L'Inter di Pioli invece, reduce dal succeso col Genoa, non ha intenzione di perdere altro tempo: i tanti scontri diretti che stanno caratterizzando la giornata potrebbero favorire proprio la squadra di Pioli, in ritardo nella corsa all'Europa che conta.

Sassuolo: (4-3-3): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Antei, Lirola: Mazzitelli, Sensi, Pellegrini; Ragusa, Defrel, Ricci. All. E. Di Francesco.

Fonte foto: sassuolocalcio.it

Continua l'emergenza in casa Sassuolo. Di Francesco deve fare i conti con una lista infortunati lunghissima, che ancora una volta va a condizionare pesantemente l'undici tipo dei neroverdi. In difesa, davanti a Consigli, ci sono i giovani Lirola e Dell'Orco. A centrocampo, fiducia a Sensi, Mazzitelli e Pellegrini. Davanti, Ragusa e Ricci sono i partner di Defrel.

Inter: (3-4-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo; Candreva, Brozovic, Melo; Ansaldi; Joao Mario, Icardi, Perisic. All. S. Pioli.

Fonte foto: inter.it

Stefano Pioli si presenta con una mossa a sorpresa al Mapei Stadium: la sua Inter scenderà in campo con un 3-4-3 di marca Chelsista. Davanti ad Handanovic, spazio a Miranda, Murillo e D'Ambrosio. A centrocampo Brozovic e Felipe Melo interni; Candreva e Ansaldi, il cui raggio d'azione viene avanzato, esterno. In avanti, tridente composto da Joao Mario, Icardi e Perisic.