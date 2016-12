Inter, Pioli: "Abbiamo giocato con intelligenza, è una vittoria importante"

Stefano Pioli, lapresse.it

Secondo successo di fila per l'Inter di Stefano Pioli che contro il Sassuolo trova altri tre punti importanti per accorciare il distacco dal terzo posto, obiettivo dichiarato della stagione. La prestazione contro il Sassuolo non è stata indimenticabile, ma la rete di Candreva in apertura di secondo tempo permette ai nerazzurri di preparare con più serenità l'ultima sfida del 2016 nel turno infrasettimanale in arrivo.

Pioli nel post partita ha commentato così la prestazione della squadra ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo correre forte, per noi queste sono sempre partite della svolta. Non vincevamo da tanto tempo fuori casa, ma oggi abbiamo giocato con intelligenza e lucidità. Peccato non aver chiuso prima la partita perché si poteva raddoppiare. Il calo fisico? No, abbiamo tenuto bene il campo. L'avversario ha provato a recuperare ma ha avuto solo un'occasione. È stata una partita sofferta, ma abbiamo giocato con grande spirito e determinazione.

Antonio Candreva, corrieredellosport.it

C'è soddisfazione per questa importantissima vittoria, ma ci vuole anche concentrazione per pensare alla prossima gara contro la Lazio. Icardi? Dobbiamo dare più supporto a Mauro che oggi si è mosso benissimo, ma non possiamo avvalerci solo del nostro centravanti. Gabigol? Stiamo lavorando per cercare di crescere e migliorare. Lui ha qualità e talento, ha avuto il tempo necessario per conoscere il calcio italiano, ora cerca di farsi valere come i suoi colleghi all'Inter."

Sempre a Premium Sport ha parlato anche Candreva, decisivo con la sua terza rete stagionale: "È stata una vittoria importantissima che dà continuità alla altre. Vogliamo finire prima della sosta natalizia con un altro risultato positivo, ci prepariamo già da domani a mercoledì. Se ci crediamo? L'Inter è un top club e ci deve credere a prescindere. Ci crediamo e dobbiamo continuare così. Il gol? È stato importante perché è servito a far vincere la mia squadra."