Inter, tanti i nomi per il nuovo centrocampo

Piero Ausilio, ds interista, www.interlive.it

Il dicembre nerazzurro non è ancora finito – mercoledì sera c’è la Lazio a San Siro nel turno che chiude il 2016 – ma in casa Inter si pensa già al mercato di gennaio. Il reparto su cui il ds Piero Ausilio si concentrerà maggiormente sarà quello di centrocampo ed i nomi che circolano sono molti.

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la società avrebbe già un accordo di massima con il Chelsea per avere il nigeriano John Obi Mikel, classe 1987, in scadenza a giugno 2017 ed ormai ai margini della squadra allenata da Antonio Conte – non gioca una partita ufficiale dal maggio scorso. Il calciatore arriverebbe a Milano con la formula del prestito senza obbligo di riscatto visto che dal 1° di luglio sarà svincolato. In mattinata però sono state diffuse le dichiarazioni di Gernot Rohr, CT della nazionale nigeriana, secondo cui il mediano sarebbe in trattativa con l’Olympique Marsiglia, squadra nella quale si accaserebbe in estate.

Il nome preferito dagli uomini mercato interisti è però quello di Lassana Diarra. Il francese classe ‘85 è il capitano del Marsiglia ma non sembra affidabilissimo dal punto di vista fisico: dopo i 3 anni al Real Madrid, Lass è passato nel campionato russo tra Anzhi e Lokomotiv Mosca mettendo insieme 35 presenze totali in due stagioni e restando poi senza contratto per tutta l’annata 14-15 al termine di un contenzioso con la dirigenza moscovita.

Lass Diarra in azione con il Marsiglia, www.eurosport.fr

Tra le alternative in lista c'è Morgan Schneiderlin, in forza al Manchester United dall’estate 2015 ma mai preso in considerazione quest’anno da Josè Mourinho. Questa sarebbe la soluzione più indicata, sia per l’età – è nato l’8 novembre 1989 – sia per qualità tecniche, messe in mostra nell’esperienza al Southampton, che sarebbero ideali nel centrocampo di Stefano Pioli.

Giocatori che conoscono già il campionato italiano sono invece Thomas Rincon del Genoa, sul quale la concorrenza è nutrita, o Milan Badelj della Fiorentina. Con la società viola si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di uno scambio con Stevan Jovetic, in rotta con l’ambiente dopo le dichiarazioni pesanti del suo agente Fali Ramadani. La ricerca del nuovo innesto sarà comunque improntata al contenimento dei costi, in ossequio alle regole del Fair Play finanziario che i nerazzurri devono ancora rispettare.

Stefano Pioli ha anche espresso la volontà di sfoltire la rosa di 29 giocatori ed i principali indiziati ad abbandonare l’Inter sono Biabiany, Felipe Melo, Kondogbia e Gabigol, quest’ultimo solamente in prestito.