Per questa sera è tutto. Restate con noi per la cronaca ed il post della gara. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte!

L'Inter accorcia le distanza, resta settima ma vede l'Europa, aspettando domani. Lazio che potrebbe subire un deciso scivolone, l'Atalanta può superarla e Napoli e Roma hanno la possibiltà di distanziarla

49' - Finisce qui! Un Inter straripante ferma la corsa della Lazio. E' 3-0 a San Siro!

46' - Sinistro di Barbosa respinto in angolo

46' - Tre minuti di recupero

44' - Cercato prepotentemente Gabriel Barbosa, artefice di una grande accelerazione ed un paio di finte

41' - Arriva l'attesissimo momento di Gabigol, accolto dal boato di San Siro. Esce Candreva

40' - LOMBARDI! Destro violento, Handanovic risponde presente

38' - Esce Biglia, entra Cataldi

37' - ICARDI! Azione favolosa dell'Inter: arriva al cross Nagatomo, sponda di Palacio per il quasi pallonetto di Icardi che si stampa sulla traversa

35' - Costantemente in pressione l'Inter, vogliosa di fare ancora meglio

33' - Lavora sul lato corto dell'area Milinkovic, cross basso preda di Handanovic

31' - Miranda atterra Lombardi a ridosso del limite, giallo

30' - Standing ovation per Banega, fuori per Palacio

29' - CANDREVA! Conclude da distanza siderale, palla alta

28' - Perisic arriva sul fondo, cross ad uscire per Candreva anticipato dai pugni di Marchetti

27' - Esce Lulic, entra Lombardi

27' - ICARDI! Riesce ad eludere la marcatura, riceve e scocca la conclusione sulla quale è attento Marchetti

26' - Sgaloppata di Lulic che converge centralmente ma viene murato da Murillo

24' - Candreva monopolizza la faccia destra, cross lungo sul quale Icardi non può arrivare

23' - D'Ambrosio colpisce duro Parolo in piena area; Inzaghi chiede rigore a gran voce

21' - ICARDIIIII! BANEGA VEDE IL MOVIMENTO AD USCIRE DELL'ARGENTINO, CONTROLLO E DESTRO CHE SORPRENDE MARCHETTI E LA LAZIO! 3-0

19' - KEITA! Sfila via a tre difensori poi calcia da posizione defilata, Handanovic respinge

18' - Cambia anche Pioli: dentro Nagatomo, fuori Ansaldi

17' - Primo strappo di Keita verso l'area nerazzurra, chiude Perisic in copertura

16' - Candreva in mezzo da Icardi, tacco respinto dalla retroguardia

14' - Primo avvicendamento della gara: fuori Patric, dentro Keita

13' - Ammonito anche Anderson, fallo ai danni di Perisic

12' - Mazzoleni sventola il giallo ad Ansaldi, intervenuto a centrocampo

11' - ICARDIIIIII! UNO-DUE NERAZZURROOO! PERFETTO CROSS DI D'AMBROSIO, MOVIMENTO DI ICARDI CHE GIRA SUL PALO LONTANO. 2-0!

9' - BANEGAAAAAAAAA! EUROGOL DEL 19! FENDENTE FAVOLOSO DELL'ARGENTINO CHE TOGLIE LE RAGNATELE DALL'INCROCIO! 1-0

8' - ICARDI! Candreva impatta al volo un cross, Icardi inciampa dentro l'area e non riesce a concludere da due passi

6' - Sponda di testa targata Perisic, mette giù Banega che chiude l'uno-due con Icardi ma non riesce ad entrare in area

4' - Azione manovrata splendidamente dalla compagine di Inzaghi. Anderson, Immobile per Parolo che si butta dentro; chiuso

3' - Forza fisica e velocità di Milinkovic-Savic, entra in area ma viene tagliato fuori da Ansaldi

2' - Giocata coraggiosa e ben riuscita di Kondogbia, largo da Candreva che scocca il traversone non sfruttato da Perisic

1' - Iniziano gli ultimi 45 minuti di gioco

Match divertente, vivace e godibile. Lazio pericolosa in più occasioni; due volte con Immobile, un'opportunità a testa per Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. Inter decisa a fare gioco ma costretta a cercare conclusione dalla distanza per via di un'ottima guardia portata dalla difesa biancoceleste

46' - Termina il primo tempo

45' - Punizione di Banega, stacca Perisic in fuorigioco. Gioco fermo

43' - Tenta il traversone Brozovic, colpisce male ed il pallone finisce altissimo

40' - Irruento Ansaldi su Felipe Anderson, punizione

38' - Banega cerca e trova Icardi, che sfiora soltanto la sfera

36' - Va al cross Ansaldi, Prolunga Perisic nell'area piccola sguarnita

34' - Lulic in coast to coast attacca l'area con una grande falcata, rimontato e poi chiuso dalla coppia Ansaldi - Kondogbia

32' - BANEGA! Destro secco dal limite, in presa bassa blocca Marchetti

31' - BROZOVIC! Candreva lo serve, il croato controlla e tira a giro. Marchetti c'è

30' - Lazio che ha assaporato la gioia del gol più volte, Inter più guardinga ma ugualmente pericolosa

27' - MILINKOVIC-SAVIC! Inzuccata pericolosa da angolo, palla fuori di nulla

26' - FELIPE ANDERSON! Porta a spasso l'intera difesa nerazzurra, la taglia come burro. Entra in area, calcia in porta ma viene murato da D'Ambrosio

25' - Pescato Immobile in verticale, cross immediato all'indirizzo di Lulic; fa buona guardia la difesa

23' - Banega atterra da dietro Biglia. Calcio piazzato al cerchio di centrocampo

21' - Lulic sposta il pallone a D'Ambrosio, che lo stende. Punizione Lazio

19' - IMMOBILE! Rasoiata velenosa, Handanovic non si fa sorprendere e respingere.

18' - Disimpegno tutt'altro che comodo di Handanovic, pressato da Immobile

18' - PERISIC! Candreva taglia l'area di rigore con il cross, svetta il croato che non riesce ad imprimere forza

17' - Movimento intelligente di Immobile, pizzicato però in posizione di offside

14' - Guadagna il fondo Perisic, suggerimento arretrato per Icardi che - in maniera errata - lascia il pallone ad un Banega marcato

11' - Prende velocità sull'out mancino Milinkovic-Savic, gettato a terra da una spallata irregolare. Punizione

9' - Traversone basso di Icardi, non impatta Perisic arrivato in ritardo all'appuntamento con il pallone

7' - Cross di Anderson, Kondogbia prima di Lulic

5' - Lazio perfetta in difesa, disinnescati tutti i tentativi offensivi dei padroni di casa. L'Inter - invece - pressa alto ed accorcia la distanza tra i reparti

3' - Subito scintille e ritmo alto a San Siro

1' - LULIC! Subito pericoloso l'esterno biancoceleste! Tiro potente di Milinkovic-Savic, si allunga Handanovic. Raccoglie poi Lulic che conclude a botta sicura ma trova D'Ambrosio sulla traiettoria. Occasionissima Lazio

1' - Al via il match!

Si accendono le luci a San Siro, arriva Adriano. Il brasiliano ha giocato in vari momenti della sua carriera per l'Inter ma il quadriennio 2004-08 resta certamente il più significativo.

Le formazioni ufficiali!

Uno sguardo agli spogliatoi!

Fonte: zestrip.net

Si gioca a San Siro, impianto da 80.018 posti a sedere situato a Milano

Diretta live Inter - Lazio

Inzaghi sceglie il 4-3-3. In porta Marchetti, a sua protezione Wallace e De Vrij, con Lulic e Basta terzini. Biglia vertice basso, Milinkovic-Savic e Parolo mezz'ali. Tridente d'attacco firmato da Felipe Anderson e Keita a supporto di Immobile.

Inter - Lazio diretta live

Fonte: sslazio.it

I biancocelesti vogliono tenersi stretto il terzo posto, raggiunto a seguito della vittoria contro la Fiorentina. Inzaghi è il condottiero perfetto per questa compagine; in grado di far quadrare tattiche e sbocciare talenti in ombra. Nelle ultime 7 partite: 5 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, patita nel derby. L'ascesa della Lazio risiede anche nella mentalità, cresciuta in maniera esponenziale quest'anno. Maturità - presente nella sicurezza di De Vrij e Biglia, per citarne due - e talento, il quale risiede nel tocco di palla effettuato da Felipe Anderson o nell'istinto da finalizzatore tipico di Immobile. L'ex Torino cerca il gol dopo 6 partite di astinenza, l'Inter è una succulenta occasione per ripartire.

Inzaghi in conferenza stampa

Inter - Lazio live

Pioli opta per il 4-2-3-1. Tra i pali Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Miranda, Murillo ed Ansaldi. Frangiflutti di centrocampo Brozovic e Kondogbia, Banega dietro ad Icardi, con Candreva e Perisic ali.

Fonte: inter.it

Continuità. Il tarlo, la pulce nell'orecchio di Pioli che caratterizza la stagione in corso. La compagine nerazzurra è alla terza vittoria consecutiva tra campionato e coppa e non ha intenzione di fermarsi. Il treno Europa corre spedito e non aspetta nessuno, l'Inter ha bisogno di riacciuffarlo. Servono i gol di Icardi, le parate di Handanovic ma anche gli inserimenti di Brozovic, l'estro di Banega e la copertura di Miranda. Tutti uniti verso un unico obiettivo, difficile da raggiungere ma non impossibile. Niente scuse, bisogna chiudere l'anno in bellezza in quel di San Siro. Lo stadio freme.

Le parole di Pioli

Inter - Lazio diretta

Sono 146 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 59 vittorie, i capitolini sono fermi a 35, mentre sono ben 52 i pareggi. L'ultimo head to head risale al primo Maggio dell'anno in corso, quando Klose e Candreva condannarono l'Inter ad una sanguinosa sconfitta, estromettendola dalla corsa al terzo posto.

Fonte: nottesport.it

Arbitra Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Crispo e Posado, quarto uomo Meli. Addizionali di porta i signori Rocchi e Guida

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Lazio, diciottesima giornata della Serie A Tim 2016/2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia