Inter - Lazio, le formazioni ufficiali: Pioli rilancia Banega, 4-3-3 per Inzaghi

Inter - Lazio, palla a voi. Serata di gala in quel di San Siro: i biancocelesti di Inzaghi arrivano carichi a Milano, forti di terzo posto in coabitazione con il Napoli. Nerazzurri che dal canto loro stanno cercando di ritrovare certezze e continuità, sia di rendimento che di uomini. Obiettivo comune: vincere e presentarsi serenamente al pranzo di Natale. Ecco le scelte dei due tecnici per potersi sedere a tavola in tranquillità.

Rispetto alla trasferta sul campo del Sassuolo, Pioli cambia solamente due interpreti, ovvero due centrocampisti: dentro Banega e Kondogbia, fuori Felipe Melo e Joao Mario. Davanti ad Handanovic confermata la linea a quattro con D'Ambrosio e Ansaldi larghi, mentre Murillo affianca Miranda. Confermato Brozovic, così come Maurito Icardi davanti ed i due esterni Candreva e Perisic.

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All. Pioli

Simone Inzaghi cambia invece vestito tattico ai suoi, tornando al 4-3-3, rinunciando però a Keita nel tridente: avanza Lulic insieme a Immobile e Felipe Anderson, mentre in mezzo al campo ritorna Parolo dalla squalifica, per far reparto con Biglia e Milinkovic-Savic. Davanti a Marchetti si rivedono invece Basta e Wallace, confermati de Vrij e Radu.

Lazio (4-3-3) - Marchetti; Basta, Wallace, de Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All. Inzaghi