Inter, torna di moda il nome di Lucas Leiva: si lavora con il Liverpool per il prestito

Lucas Leiva, centrocampista brasiliano poco impiegato da Klopp al Liverpool. Fonte foto: Getty Images Europe.

Dopo la tempesta di inizio stagione, sotto l'albero di Natale, l'Inter targata Stefano Pioli ha finalmente trovato un pizzico di serenità. I tre successi consecutivi con Genoa, Sassuolo e Lazio, tutti arrivati senza concedere reti, hanno riportato entusiasmo nell'ambiente nerazzurro, ora atteso ad un 2017 all'arma bianca per recuperare il distacco in classifica.

A tal proposito, con il mercato di gennaio ormai alle porte, Stefano Pioli pare abbia espresso un particolare desiderio alla nuova dirigenza Suning. Naturalmente, dopo la faraonica campana rafforzamenti della scorsa estate, l'Inter non può permettersi di spendere altri denari, perciò, si stanno calcando strade alternative; strade che portano verso Abbey Road, Liverpool.

Lì, tra campo, - poco - panchina, - tanta - e tribuna, c'è lo scontento Lucas Leiva, centrocampista dei Reds accostato ai top club italiani da diverse stagioni. Jurgen Klopp non considera indispensabile l'esperto centrocampista brasiliano, pronto a dire addio a Liverpool dopo dieci stagioni sotto la mitica Kop. Pioli, dal canto suo, ha espressamente richiesto un centrocampista dal pedigree internazione, in grado di abbinare doti da tessitore di gioco alla solita quantità, skill indispensabile tra i mediani interisti.

Lucas Leiva scherza con i suoi compagni durante l'allenamento. Fonte foto: Getty Images Europe.

Lucas Leiva, playmaker con un passato nel Gremio, sembra rispondere alla perfezione all'identikit tracciato dall'ex allenatore della Lazio. In scadenza di contratto nel 2018, Leiva non ha alcuna intenzione di rinnovare con il club del Merseyside, per questo, per l'Inter, trattare con il Liverpool potrebbe risultare più semplice del previsto.

Al momento, la pista desiderata dal club meneghino è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se non va scartata a priori l'ipotesi di un obbligo legato al numero di presenze di Leiva in nerazzurro.

Da non sottovalutare inoltre, anche il filo diretto che intercorre tra l'agente di Leiva - Kia Joorabchian - e la nuova dirigenza nerazzurra, spesso in affari con il ricco procuratore.

Gli elementi sembrano esserci; stavolta più che mai, Lucas Leiva sembra pronto ad approdare in Italia. Chissà se la terza, sarà davvero la volta buona.