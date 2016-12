Inter, ritiro a Marbella poi l'Udinese - Foto: Inter.it

Vacanze agli sgoccioli. Ultime "fatiche" natalizie, poi spazio di nuovo al campo. Giovedì punto di ritrovo, alla Pinetina, Pioli attende il gruppo per programmare il mini-ritiro e rifinire la condizione in vista della seconda parte di stagione. La recente corsa - culminata con il successo per 3-0 sulla Lazio - consente all'Inter di osservare da distanza ridotta le posizioni di vertice. Cinque lunghezze di distacco dal Napoli, attualmente terzo, l'occasione per rosicchiare punti qua e là grazie a un calendario amico.

Dopo un avvio col botto, Pioli può infatti scrutare i prossimi impegni con rinnovata fiducia. Un ultimo turno d'andata, in Friuli con l'Udinese, poi tre impegni sulla carta ricchi di insidie, ma non certo proibitivi. Il Chievo di Maran, sorpresa gradita della stagione corrente, poi Palermo e Pescara, squadre invischiate nei bassifondi e di livello tecnico inferiore. Occorre raccogliere l'intera posta, prima di presentarsi allo Stadium al cospetto della Juventus.

Da Doha a Marbella - Lo scorso anno pausa al caldo di Doha, per questa sosta, invece, il sole di Spagna. L'Inter vola a Marbella per alcuni giorni fondamentali nell'economia di stagione. In programma anche un triangolare, con Linense e Marbella. Si gioca il 3 gennaio, 1° trofeo Linea de la Concepcion. A Cadice, l'Inter sfida la perdente del primo incontro alle 19, alle 20 il secondo confronto con in campo i nerazzurri.

Come riporta la Gds, rientro a Trieste sabato 7, poi passaggio a Udine. La partita con l'Udinese è in agenda all'ora di pranzo. Pioli deve valutare il recupero di Medel e attende notizie dal mercato. Nella giornata di ieri, fumata bianca per Lucas Leiva. Accordo con il Liverpool, si attende ora la decisione definitiva di Suning. Il primo innesto della campagna invernale è a un passo.