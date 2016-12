FC Inter: tutti i profili per la mediana, Lucas Leiva | www.primocanale.it

L'Inter e Lucas Leiva sono sempre più vicini. Salvo infatti clamorosi retromarcia, la società nerazzurra ha in pugno il centrocampista del Liverpool, con gli inglesi pronti a cedere in prestito con diritto di riscatto il giocatore. Prima di ufficializzare la trattativa, però, l'Inter vorrebbe sondare altre piste, per trovare eventualmente un affare più favorevole sia economicamente che tecnicamente. Giocatore esperto e tra i migliori del suo ruolo da un po' di anni a questa parte, il mediano brasiliano apporterebbe esperienza alla squadra di Pioli, andando a riempire i posti lasciati vacanti da Medel e Felipe Melo, ai margini della società nerazzurra a causa di infortuni e prestazioni poco convincenti.

Analizzando altri possibili profili per la mediana, dunque, non tramonta l'idea di Lassana Diarra, mediano del Marsiglia con trascorsi anche nel Real Madrid. L'età del giocatore, trentuno anni, non fa sorridere però alla società di Suning, che vorrebbe magari scegliere un calciatore più giovane, sistemando così per più anni il delicato ruolo di metodista. Proprio per far fronte a questa esigenza, gli emissari interisti avrebbero avviato contatti con Gagliardini, che tanto sta facendo bene all'Atalanta. Giovane e talentuoso, il calciatore dovrà però essere accostato ad un nome più di spessore, per non rischiare la prematura bocciatura alla prima esperienza in un club storicamente glorioso.

Tra le tante trattative pensate durante la sessione del calciomercato, una abbastanza clamorosa sarebbe quella che vorrebbe all'Inter Milan Badelj, fino a pochi mesi fa vicino al Milan ma ora momentaneamente lontano dall'orbita del Diavolo. Esperto del nostro calcio e nel contempo non esente da prestazioni in ambito internazionale, il croato si inserirebbe subito nello scacchiere di Pioli, ben felice di accogliere un calciatore comunque talentuoso. Non tramonta, infine, l'ipotesi Luiz Gustavo, sempre benvoluto dalle parti del Biscione ma mai seriamente cercato, a causa dell'alto prezzo fissato dai tedeschi del Wolfsburg, detentori del cartellino. Rispetto agli anni passati, comunque, i lupi non sembrerebbero più così sicuri di trattenere il brasiliano, non più giovanissimo e dunque potenzialmente partente.