Calciomercato Inter: Stevan Jovetic verso il Fenerbahce

Stevan Jovetic potrebbe lasciare di nuovo l'Italia. Dopo la deludente parentesi nerazzurra, infatti, il fantasista montenegrino molto probabilmente saluterà la Serie A, campionato in cui ha messo in luce per la prima volta ed in maniera più evidente il cristallino talento. Tornato nel Belpaese grazie alle lodi di Roberto Mancini, che lo volle la scorsa stagione per guidare la sua Inter, Jo-jo non è riuscito a riconfermarsi, nonostante una partenza eccellente concisa con il miglior momento dei nerazzurri nella scorsa stagione, quando cioè si vinceva e non si subivano gol.

Con il sopraggiungere della crisi di risultati, però, l'attaccante ex City e Fiorentina è sprofondato assieme ai suoi compagni, finendo addirittura ai margini del progetto Inter. Questa stagione l'esordio non è stato invece come quello dell'annata precedente, con Jovetic praticamente mai titolare sia con De Boer che con Pioli, motivo che probabilmente lo spingerà verso altri lidi. Su tutti, particolare interesse avrebbe mostrato il Fenerbahce, club turco intenzionato a pagare i 2.5 milioni i riscatto decisi dal Manchester City, tutt'ora detentore del cartellino.

In Italia, gradito ritorno sarebbe quello che porterebbe Jo-jo a vestire la maglia della Fiorentina, club che di fatto lo ha lanciato nel calcio che conta. L'ingaggio del giocatore frena però il club toscano, a cui comunque farebbe piacere riabbracciare un talento di indubbio valore tecnico. Se a questo si aggiungono le sirene cinesi per Kalinic, la possibilità di una trattativa non sarebbe così assurda. Tutto, comunque, porterebbe il montenegrino verso il Şükrü Saraçoğlu, soluzione che regalerebbe a Jovetic una piazza perfetta per tornare in auge.