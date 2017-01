Inter, test spagnolo - Foto: Inter.it

Giorni importanti, per ritrovare smalto, condizione. Un mini-ritiro, a Marbella, per rispolverare le ultime versioni nerazzurre, per dare forza al recupero di dicembre. Pioli lavora a due tavoli, tra campo e mercato. Il calendario offre un'opportunità, tre-quattro incroci con squadre di medio-bassa classifica, l'occasione per allungare la striscia positiva e nobilitare il ritorno nell'élite della massima serie. A Marbella, l'Inter sbarca quest'oggi, pronta a prendere confidenza con una location adibita per l'occasione.

Domani è in programma un triangolare, come detto nei giorni scorsi, con la rappresentativa locale, seconda nella Segunda Division B, e un'altra squadra del medesimo campionato, la Linense. Occasione per ruotare gli effettivi, per concedere la ribalta a profili fin qui in seconda fila. Il pensiero corre a Gabigol, la sua situazione è in divenire, ma il gioiellino verdeoro vuol ripartire dalla manciata di minuti con la Lazio per conquistarsi l'Inter.

Pochi gli assenti. Dopo la seduta di ieri, la lista di Pioli. Fuori causa Pinamonti - influenza - a casa Melo, a un passo dal chiudere la sua avventura milanese. Piccoli dettagli da risolvere, prima del ritorno in patria, prima dell'approdo al Palmeiras. Per il resto, gruppo al completo, serpeggia un evidente entusiasmo, per i recenti risultati e per i passi della nuova proprietà, pronta ad investire sensibilmente per rafforzare l'organico. Gagliardini è nome caldo, giovane e di talento, l'innesto perfetto nella terra di mezzo, il giusto profilo da collocare nella zona nevralgica, liberando così Medel per la linea di difesa. In stallo, invece, l'operazione Lucas Leiva, l'impressione è che il mediano del Liverpool non stuzzichi particolarmente Suning.

Il programma

Lunedì

mattinata libera

pomeriggio allenamento

Martedì

mattina allenamento

pomeriggio, h18, triangolare (Inter in campo alle 19, nel secondo incontro in programma)