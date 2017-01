Serie A: l'Inter pensa alle cessioni

Felipe Melo con la maglia dell'Inter | Source: www.goal.com

E' tempo di cessioni, per l'Inter di Massimo Pioli. La società recentemente rilevata da Suning, infatti, deve necessariamente fare i conti con una rosa ampia ed assolutamente da tagliare. Primo nome sulla lista dei partenti, ormai separato in casa da tempo, è quello di Stevan Jovetic, cercato da numerosi club europei. Tra i tanti, si è fatto avanti nelle ultime ore il Siviglia, pronto a trattare con i nerazzurri per l'asso montenegrino. Particolarmente amante del numero 10, il presidente Castro, che non ha mai nascosto la passione verso un giocatore tecnicamente di spessore ma troppo spesso discontinuo.

Tra gli affari fatti, abbandona la nave nerazzurra Felipe Melo, ormai ai margini del progetto di Pioli. Sembra ormai ufficiale infatti, per l'ex del Galatasaray, una nuova avventura in Brasile con la maglia del Palmeiras. Un'operazione in uscita importantissima, che alleggerirebbe di circa tre milioni il monte ingaggio nerazzurro. Nonostante il largo utilizzo del brasiliano nella scorsa stagione, infatti, l'ex allenatore della Lazio non ci ha mai realmente scommesso, restando deluso dalle sue prestazioni al momento di osservarlo direttamente in campo. L'esplosione di Joao Mario e la redenzione di Brozovic, inoltre, non hanno aiutato il centrocampista, deciso a fare le valigie per vivere, nel suo Paese, una nuova avventura.