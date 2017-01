Inter - Gagliardini, siamo alla stretta finale. Gasperini conferma: "Ho già il sostituto"

Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. fonte foto: Betitaliaweb.

"Gagliardini va via? Che problema c’è, giocherà uno fra Grassi, Migliaccio o Melegoni. Obiettivi per il ritorno? Siamo i primi a non voler scendere dalla giostra: dobbiamo mantenere il clima che si è creato intorno all’Atalanta". Non fa giri di parole, ma va dritto al punto Gian Piero Gasperini, intervistato dall'Eco di Bergamo. Il tecnico della Dea, con le sue dichiarazioni, spazza via gli ultimi dubbi sull'affare Gagliardini - Inter, con il giovane che vestirà ancora i colori nerazzurri, ma questa volta di sponda milanese. A tal proposito manca solo l'ufficialità da parte dei due club.

Roberto Gagliardini, centrocampista della Dea in procinto di trasferirsi all'Inter. Fonte foto: Getty Images.

La trattativa sembra ormai conclusa, con il giovane Bergamasco che nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche, per poi raggiungere i suoi prossimi compagni a Marbella. Per l'Inter, si parla di un affare da 2 milioni per il prestito dalla Dea, e 23 milioni più 3 di bonus per il riscatto, con il giocatore che percepirà 1,5 milioni a stagione fino al 2021.

Ma in casa Inter sono molte le piste calde, con la rosa dei nerazzurri che potrebbe subire una piccola rivoluzione: Felipe Melo è ormai promesso sposo del Palmeiras; Gnoukouri è diretto verso Crotone, mentre Jovetic sembra sempre più vicino al Siviglia. Queste uscite aprirebbero la porta al play brasiliano in forza al Liverpool, quel Lucas Leiva congelato per via dell'affare Gagliardini. Ma i Nerazzurri sono alla sfrenata ricerca di un terzino; con la probabile uscita di Santon e Nagatomo, l'ultima suggestione sembra essere Riccardo Rodriguez, con lo svizzero del Wolfsburg che si aggiunge alla lista dei candidati insieme a Criscito e Darmian.