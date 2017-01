Inter, i nerazzurri iniziano a preparare la sfida all'Udinese

Inter al lavoro a Marbella. | Foto: inter.it

La vittoria di ieri sera nel Trofeo Marbella ha dato a Pioli le risposte che lui cercava. La squadra non ha giocato con molta grinta, visto che si parlava solo di un'amichevole, ma alcuni giocatori (Gabigol in primis, autore del gol vittoria contro la Linense) hanno dimostrato di poter meritare una chance anche in campionato.

L'allenatore dell'Inter oggi ha ripreso il lavoro in Andalusia, dove si sta tenendo il mini ritiro, per preparare la sfida con l'Udinese, valida per l'ultima giornata del girone d'andata. L'anno scorso qui l'Inter trovò una grande vittoria per 0-4 che la lanciò, inutilmente, verso un sogno scudetto

Il programma

I nerazzurri questa mattina sono scesi in campo divisi in due gruppi: uno ha svolto esercizi di potenziamento, l'altro ha svolto lavori prettamente tattici.

Questo pomeriggio di nuovo in campo, dove Pioli inizierà a provare alcuni schemi da utilizzare contro i friulani.

L'Inter rimarrà nella penisola iberica fino a Venerdì pomeriggio, quando partirà alla volta di Udine.

Le novità di formazione

Ieri sera Brozovic non è apparso molto lucido in mediana: al suo fianco aveva un giocatore come Gnoukouri che ha delle caratteristiche molto simili a quelle del croato. Nonostante ciò, l'ex Dinamo Zagabria verrà riproposto al fianco di Kondogbia, rigenerato dalla cura Pioli: i due in occasione del match contro la Lazio sono stati quasi del tutto impeccabili, lavorando molto bene sia in fase difensiva, sia in fase di spinta.

Al centro della difesa, bocciato Andreolli, in partenza, ci saranno Murillo e Miranda: il colombiano, autore di una doppietta, farà coppia con il brasiliano che, con il rientro dall'infortunio di Medel, andrà a formare il nuovo duo di difesa, dando vita alla rivoluzione tattica ideata da Pioli.

Il dubbio principale è sulla trequarti: Banega o Joao Mario? Sembra leggermente in vantaggio l'argentino, che ha trovato il suo primo gol con la maglia dell'Inter proprio nell'ultima di campionato contro la Lazio. Occhio però a Joao Mario che ieri sera non è stato impiegato e che potrebbe essere più consono allo scacchiere tattico in caso di 4-3-3.

Potrebbe essere anche la giornata di Gabigol. La società deve ancora decidere se mandare il brasiliano in prestito, e intanto arriva anche il suo primo goal con i nerazzurri: assist di Palacio, tocco sotto per saltare il portiere e palla in rete. Ieri sera tanto sacrificio e tanta voglia di mettersi a disposizione. Il talento l'ha messo in mostra, adesso merita più spazio.

Anche in caso di accellerata, Domenica non vedremo in campo il (quasi) neo acquisto Roberto Gagliardini: la società sta limando gli ultimi dettagli riguardanti il contratto con l'agente del centrocampista. Sarà molto probabilmente a disposizione di Pioli a partire dalla prima sfida di ritorno al Meazza contro il Chievo.