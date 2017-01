Serie A: Gagliardini ha voglia di Inter

Gagliardini in un'azione di gioco contro il Napoli | Source: www.tuttosport.com

Gagliardini è impaziente di cominciare la sua nuova avventura all'Inter. Il centrocampista dell'Atalanta, a poche ore dal vestire la maglia nerazzurra di Milano, non riesce infatti a trattenere l'emozione per un'operazione che potrebbe definitivamente consacrarne il talento. Ai cronisti presenti a Zingonia, il talento ormai ex orobico non ha nascosto, dunque, l'emozione: "Ci vediamo domani? Per forza, che faccio, muoio?" ha chiosato simpaticamente, non sbilanciandosi troppo in merito al suo imminente trasferimento.

Al centro di un'operazione che costerà circa trenta milioni di euro, il talentuoso centrocampista ha davvero impressionato in questa prima metà di stagione, formando con Kessié la spina dorsale di un'Atalanta sorprendente spumeggiante, un mix di talenti purissimi e di giocatori di comprovata esperienza. "L'inter sarebbe un grande salto di qualità per me - ha affermato ai microfoni di Premium Sport - Ora però penso ad allenarmi con l'Atalanta, domani sarò qui". Parole sagge, da parte di un giocatore silenzioso e con la testa sulle spalle, pronto ad affrontare un'avventura