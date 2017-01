Inter - Gagliardini, l'agente conferma l'operazione - Source: Giuseppe Bellini

Il mercato invernale incombe, giorni utili per definire le prime operazioni, per completare rose in difetto dopo i primi mesi di stagione. L'Inter si muove con circospezione, gennaio è mese di ritocchi in attesa dei botti di giugno. Pioli può però sorridere, è infatti a un passo il primo colpo di peso. La società lavora per rifinire una mediana incompleta, l'obiettivo è arricchire il gruppo con giocatori di qualità, di prospettiva. L'operazione Gagliardini va in questa direzione. Italiano, in vetrina nell'Atalanta di Gasperini, pronto al grande salto. Prestito oneroso, riscatto a seguire, questione di ore per limare gli ultimi dettagli.

Mentre Melo si prepara per salutare Milano ed approdare al Palmeiras, con Jovetic che tende la mano al Siviglia, Gagliardini si allena, precauzionalmente, a parte, in attesa del via libera. A confermare lo stato avanzato dell'operazione, l'agente del calciatore, Giuseppe Riso. Ai microfoni di Sky Sport, svela i programmi futuri. All'inizio della prossima settimana, la fumata bianca. Il veto ad altri colloqui, l'intenzione è di chiudere con l'Inter.

"Ci sarà un incontro lunedì o martedì dove si spera vada tutto a posto. Finché non ci sarà quest’incontro non parleremo con altri club, aspettiamo l’Inter".

Nessun problema, tempi normali per una trattativa di primo piano. Difficile interloquire con una proprietà lontana, fondamentale l'avallo di Zhang e di Suning. La parola "cinese" per completare il passaggio.

"La trattativa non si è mai bloccata, è andata forse un po' a rilento perché ci sono tempi tecnici legati ai fusi orari. Ma è giusto che le due proprietà si incontrino. In questo momento Gagliardini è tranquillo. Se gioca domenica? Non lo so...".

Possibile, per Gagliardini, l'esordio nel prossimo incontro di A. Sabato 14 gennaio, l'Inter attende a San Siro il Chievo, la prima del 22enne di Bergamo alla scala del calcio?