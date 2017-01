Udinese - Inter in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (1-2): Perisic regala tre punti pesantissimi a Pioli!

NOTE: Match valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dalla Dacia Arena di Udine, l'Udinese ospita l'Inter. Calcio d'inizio previsto per le 12.30.

14.35 - Tante le recriminazioni dell'Udinese, battuta da Perisic, ma in grado di mettere in crisi l'Inter per larghi tratti di questo match. Tanti saranno i rimpianti di Delneri, battuto dal cinismo dell'Inter, ma certamente fiero per quella che è stata la reazione e la prestazione della sua squadra.

14.33 - Coglie un successo fondamentale l'Inter di Stefano Pioli, a lungo in sofferenza, ma alla fine in grado di venir fuori dal Friuli con tre punti d'oro. In attesa del Milan, i nerazzurri raggiungono i cugini in classifica, e centrano il quarto successo consecutivo. Successo nel segno di Ivan Perisic decisivo con una doppietta spacca Udinese: un gol a primo tempo scaduto, un gol a pochi minuti dal 90'.

95' - NON C'E' PIU' TEMPO, FINISCE QUI: L'INTER COGLIE UNA FONDAMENTALE VITTORIA, SOFFRENDO ANCHE OLTRE LECITO, ALLA DACIA ARENA DI UDINE. DECIDE UNA DOPPIETTA DI IVAN PERISIC, DECISIVO DOPO IL GOL INIZIALE DI JANTKO.

95' - Un presunto contatto aereo tra Miranda e Danilo. Non ci sembra comunque ci fossero gli estremi per il penalty.

95' - Proteste Udinese per un presunto calcio di rigore che Doveri non ha accordato.

93' - OCCASIONISSIMA UDINESE CHE SFIORA IL GOL DEL PAREGGIO CON IL CROSS LUNGO, CHE DIVENTA UN TIRO IN PORTA, DI HALLFREDSSON. HANDANOVIC TORNA RAPIDAMENTE INDIETRO, RIUSCENDO PER UN NON NULLA AD ALLUNGARE LA SFERA.

91' - Terzo cambio nell'Inter: dentro Andreolli, fuori Perisic, mattatore del pomeriggio.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOLLLL! LA RISOLVE ANCORA LUI, IVAN PERISIC! IVAN PERISIC! DOPPIETTA DEL CROATO! PALLONE PERFETTO QUELLO DI JOAO MARIO, CHE TROVA LA PARABOLA PERFETTA SUL SECONDO PALO. LA DIFESA DELL'UDINESE RESTA FERMA, KARNEZIS COMPRESO, A GUARDARE IL COLPO DI TESTA IN BUCA D'ANGOLO DI PERISIC. 1-2 INTER.

87' - Ammoniti Brozovic e Fofana in successione.

86' - Cambio anche in casa Inter: Pioli butta dentro Eder in questo finale.

83' - CLAMOROSA OCCASIONE IN FAVORE DELL'INTER: ALTRO ERRORE COMMESSO DA KARNEZIS CHE ESCE, MA LASCIA LI' LA SFERA. IL PALLONE RESTA LI', CENTRALE, PERFETTO PER JOAO MARIO CHE A BOTTA SICURA VIENE MURATO DA WIDMER SULLA LINEA DI PORTA.

82' - Fa la guerra con Murillo Stipe Perica, bravo nell'arrivare di testa sulla sfera, ma fermato dal fischio di Doveri.

80' - Terzo ed ultimo cambio in casa Udinese: dentro Matos, fuori Thereau.

79' - Anticipo decisivo di Kondogbia, perfetto nel seguire il movimento alle sue spalle di Thereau. Il friulano cercava spazio per colpire indisturbato, ma Kondo ha intuito tutto riuscendo ad intercettare l'assist di Fofana.

77' - Torna ad affacciarsi in avanti l'Udinese: punizione guadagnata da Duvan Zapata, come sempre ottimo nella difesa della palla.

72' - Secondo cambio Udinese: dentro Perica, fuori De Paul.

71' - Prova Perisic col mancino, ma il pallone non prende il giro sperato.

70' - Calcio di punizione in favore dell'Inter. Punizione guadagnata dal croato proprio al limite dell'area di rigore. Pericolo grandissimo per l'Udinese.

69' - Si sono abbassati i ritmi del match in questi ultimi minuti. Inter che prova con maggiore intensità rispetto all'Udinese, ora un po troppo bassa e rinunciataria.

63' - Primo cambio anche nell'Udinese: dentro Hallfredsson, fuori Kums.

61' - Azione molto elaborata da parte dell'Inter, brava nell'attendere il momento giusto per pungere: da destra a sinistra, Perisic ha provato il doppio passo con assist incorporato verso Mario. Grande intervento di Kums in anticipo.

57' -Torna all'offesa l'Inter: ancora Candreva, una spina nel fianco nella difesa dell'Udinese, va al cross teso messo in angolo da Danilo.

56' - Cambio, il primo nell'Inter: dentro Joao Mario, fuori Banega.

55' - OCCASIONE UDINESE, ALTRA OCCASIONE PER L'UDINESE, QUESTA VOLTA CON DUVAN ZAPATA. SPOSTATO TROPPO A SINISTRA, IL COLOMBIANO HA CERCATO LA STOCCATA VERSO IL PRIMO PALO DI HANDANOVIC. MANCINO SBILENCO, PALLA FUORI.

51' - Occasione Udinese: palla allungata sul secondo palo, dove Danilo e Felipe quasi si sono ostacolati tra di loro. Nella grande confusione, Handanovic è riuscito a salvarsi senza nemmeno intervenire.

50' - Reagisce l'Udinese: angolo guadagnato da De Paul.

49' - OCCASIONISSIMA INTER: LA PRIMA DEL SECONDO TEMPO. GRAN DISCESA DI ANTONIO CANDREVA, IL CUI CROSS BASSO, TESO E VELENOSO ATTRAVERSA TUTTA LA PORTA DI ZARNEZIS. IL PORTIERE NON ESCE E BANEGA, GIUNTO DI GRAN CARRIERA SUL SECONDO PALO, HA LA GRANDE CHANCE. PALLA SULL'ESTERNO DELLA RETE.

47' - Pericolo ancora una volta corso da Karnezis. Lettura sbagliata del greco, costretto a rimediare allungando un morbido cross in calcio d'angolo.

47' - Inter già nella metà campo friulana. Punizione guadagnata da Banega.

46' - SI RIPARTE. E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI UDINESE -INTER.

13.36 - Tutto pronto per la ripresa del gioco.

13.35 - Non ci saranno cambi all'intervallo.

13.35 - Squadre di nuovo in campo.

13.28 - Primo tempo molto bello quello del Friuli di Udine. I ritmi alti sprigionati dall'Udinese hanno messo in grande difficoltà l'Inter, lenta ed impacciata a centrocampo e sulle due corsie di difesa. Il gol di Jantko, seguito dalle occasioni di De Paul e ancora di Jantko, hanno legittimato il vantaggio dei friulani, beffati nel finale dalla rete di Perisic, favorita dal mezzo errore di Karnezis. Secondo tempo tutto da vivere.

47' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLLL! IVAN PERISIC! PAREGGIO INTER PROPRIO IN CHIUSURA DI PRIMO TEMPO. A POCHI SECONDI DALLA FINE, I NERAZZURRI HANNO TROVATO IL GOL DEL PAREGGIO GRAZIE AL MOVIMENTO SULL'ESTERNO DI MAURO ICARDI, BRAVO NEL LAVORARE UN PALLONE POI MESSO NEL MEZZO DOVE PERISIC HA RIBADITO IN RETE. NELLA CIRCOSTANZA, MOLTE LE COLPE DI KARNEZIS, BUCATO SUL PRIMO PALO DA UN TIRO, QUELLO DI PERISIC, DEBOLE E NEMMENO ANGOLATISSIMO. 1-1 ALL'INTERVALLO.

46' - Due di recupero.

45' - WIDMER! Direttamente da calcio d'angolo i friulani non riescono a concretizzare un'altra occasione: il pallone sfila senza nessuna deviazione. Widmer non riesce ad impattare alla grande. Palla alta.

44' - DE PAUL! Udinese ancora vicina al gol del 2-0. Il cross dalla sinsitra dell'argentino viene sporcato da Perisic, diventanto tutt'un tratto insidioso per Handanovic. Lo sloveno deve distendersi e mettere la manona per allungare in angolo.

42' - Azione molto confusa all'interno dell'area nerazzurra: cadono Felipe e D'Ambrosio, poi Kondogbia è fantastico nel liberare l'area con una magia. Poi però, il francese sbaglia e Perisic è costretto ad un brutto fallo. Gioco fermo.

41' - Azione quasi di matrice rugbistica quella dell'Udinese, che fa ancora affidamento sul fisico di Zapata. Poi è De Paul a ripulire l'azione e guadagnare una buona punizione dalla trequarti.

39' - Stratosferico Zapata, fisicamente debordante. Non lo tiene nessuno, nemmeno Miranda, che perde anche lo sprint in velocità. Il 9 mette un gran pallone nel mezzo, ma Murillo fa buona guardia, riuscendo nell'anticipo su Thereau.

37' - Ora è l'Inter che spinge forte sull'acceleratore. I nerazzurri banchettano negli ultimi 20 metri friulani, ma prima con Candreva, poi con Banega, non riescono a trovare lo spazio giusto. Solo angolo.

35' - GOL ANNULLATO A IVAN PERISIC. CHIAMATA, CHE IN QUESTA CIRCOSTANZA RISULTA ESSERE PERFETTA. OFFSIDE NON EVIDENTE MA CHE C'ERA. INUTILI LE PROTESTE NERAZZURRE.

33' - Azione travolgente da parte di Cyril Thereau, indemoniato a destra. D'Ambrosio sbaglia tutto, ma poi rimedia, frapponendosi tra palla e uomo. Il gol di Zapata non conta, dato che il gioco era già fermo per il fallo di Thereau al 33 nerazzurro.

31' - Karnezis non ha grossi problemi. Ottima uscita alta del portiere greco.

31' - Punizione dalla trequarti in favore dell'Inter che prova a far salire le sue torri.

29' - Occasione mancata dall'Inter, che può recriminare con il guardalinee: lancio in profondità a cercare Perisic. Il 44 arriva da dietro e la difesa dell'Udinese non riesce a leggere bene la situazione. L'assistente alza la bandierina, ma l'offside non c'era..

22' - ANCORA UDINESE VICINISSIMA AL GOL. INTER IN GRAVISSIMA DIFFICOLTA', ANCORA SULLA SUA CORSIA DESTRA. SAMIR DA IL VIA AL CONTROPIEDE 4 VS 4 CHE FAVORISCE ANCORA UNA VOLTA JANTKO. L'AUTORE DEL GOL FUGGE VIA, POI CERCA IL DIAGONALE BASSO. HANDANOVIC STA A GUARDARE. LA PALLA ESCE DI POCHISSIMO.

21' - OCCASIONISSIMA UDINESE. FRIULANI AD UN PASSO DAL GOL DEL 2-0. FANTASTICA LA DISCESA SULL'ESTERNO SINISTRO DI ZAPATA, MAGNIFICO NEL LAVORARE CON IL FISICO. GIUNTO SULL'ESTERNO, IL 9 LA METTE NEL MEZZO PER DE PAUL, BRAVISSIMO NELL'ANTICIPARE CON L'ESTERNO DESTRO L'INTERVENTO DI MIRANDA. IL 10 COLPISCE A BOTTA SICURA MA IL PALLONE INCOCCIA SUL PALO.

19' - Ora il match alza i suoi decibel. Tentativo di reazione immediata da parte da parte dei nerazzurri, in sfondamento a destra. D'Ambrosio ha tentato di entrare ma ha commesso fallo.

17' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOLLL! UDINESE IN VANTAGGIO AL 17'. GRANDE RECUPERO DI SAMIR, BRAVISSIMO NEL RECUPERO DELLA SFERA IN FASE DI USCITA NERAZZURRA. IL TERZINO, ENTRATO PER VIE CENTRALI, HA ATTESO IL MOMENTO GIUSTO PER L'INSERIMENTO LATERALE DI JANTKO, ENTRATO FACILMENTE NELLA DIFESA NERAZZURRA E PRIVO DI OGNI MARCATURA. PALLONE PERFETTO PER LUI, CHE DAVANTI AD HANDANOVIC NON FALLISCE PORTANDO L'UDINESE AVANTI.

12' - Grande intensità in questa fase: le squadre si contrastano con forza e vigore a centrocampo. Ritmi elevati, grande equilibrio.

9' - Risponde con il primo tiro verso la porta di Karnezis l'Inter: da calcio d'angolo uno schema ha favorito la conclusione dal limite di Antonio Candreva. Pallone centrale, facile per il greco.

8' - Ottima lettura di reparto da parte della difesa dell'Udinese: Icardi scatta, ma i difendenti restano fermi: offside!

6' - SEKO FOFANA! PRIMO SQUILLO DELL'EX CITY. DAL LIMITE DELL'AREA, SI SPOSTA IL PALLONE SUL DESTRO, CREA LO SPAZIO PER IL TIRO E LASCIA ANDARE IL BOLIDE. PALLONE POTENTE E CENTRALE. HANDANOVIC E' COSTRETTO A METTERLA IN ANGOLO.

5' - Riprende il gioco, e l'Udinese prova subito a rendersi pericolosa: lancio in profondità verso Zapata, spostato a sinistra, ma ben chiuso da Miranda.

3' - Gioco fermo: Kondogbia a terra a centrocampo.

2' - OCCASIONE UDINESE. LA PRIMA DEL MATCH DOPO APPENA 80 SECONDI. Disimpegno errato da parte di Handanovic e soci, che finiscono per regalare la sfera a Jantko. Il tiro del centrocampista viene strozzato e termina a lato.

1' - Subito Inter aggressiva, prima alla riconquista del pallone, poi alla ricerca della profondità verso Icardi. Chiude bene la difesa friulana.

1' - SI PARTE! E' INIZIATA UDINESE - INTER.

12.33 - Tutto pronto alla Dacia Arena. Squadre schierate.

12.32 - Il direttore di gara sarà il Signor Daniele Doveri.

12.31 - I due capitani, Icardi e Danilo, sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti e il classico sorteggio palla o campo.

12.30 - Suona O' Generosa, inno del campionato di Serie A Tim 2016/17.

12.28 - Squadre in campo.

12.25 - Ci siamo, le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo. Tutti nel tunnel che porta al terreno di gioco della Dacia Arena.

12.18 - Ecco, intanto, le dichiarazioni integrali, rilasciate da Pioli qualche minuto fa: "Credo le condizioni meteo saranno uguali per entrambe le squadre. Dobbiamo pensare a giocare meglio. Le feste ci sono state ma abbiamo lavorato. Oggi l'approccio conterà di più. Vogliamo recuperare posizioni e possiamo farlo pensando una gara alla volta. Per raggiungere gli altri dobbiamo andare forte".

12.17 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi dopo aver completato il riscaldamento. Sale l'attesa per il kick off della sfida.

12.13 - Eccole, le squadre in campo!

12.10 - Ecco i due schieramenti, uno opposto all'altro, a confronto.

12.08 - Dopo Pioli, sono arrivate anche le parole di Bonato, Direttore Sportivo dei friulani: "Arriviamo da un momento positivo che vogliamo conservare e rafforzare, ci serve equilibrio".

12.06 - Intanto, dalla mix zone della Dacia Arena, ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate qualche minuto fa da Stefano Pioli: "Abbiamo lavorato bene, vogliamo partire con il piede giusto. Pensiamo una partita alla volta".

12.05 - Le squadre sono in campo per il solito riscaldamento pre match.

11.58 - Un po a sorpresa, ma nemmeno tanto, Pioli sceglie il 4-2-3-1, abbandonando almeno in partenza l'idea del 4-3-3. Decisiva la scelta di Ever Banega, ancora preferito a Joao Mario. L'argentino agirà sulla trequarti, con Candreva e Perisic ai suoi lati. Mauro Icardi è la prima punta.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Banega, Candreva, Perisic; Icardi.

11.55 - Ed ecco l'Inter...

11.54 - Dubbi sulla veridicità del 4-3-3 di partenza in casa Udinese. Certamente, sarà una difesa a quatto con Widmer soprattutto, incaricato all'offesa. A centrocampo, tanti muscoli diretti Kums in cabina di regia, mentre in avanti, decisiva sarà la posizione di De Paul. Nel caso in cui agisse centralmente, allora sarà 4-3-1-2, nel caso in cui andasse a cercare l'esterno, allora sarà 4-3-3 con Thereau largo dalla parte opposta.

UDINESE: (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau.

11.50 - Ed ecco che sono arrivate le formazioni ufficiali di Udinese ed Inter. Partiamo dalla formazione dei friulani guidati da Gigi Delneri.

11.48 - Bellissima questa panoramica della Dacia Arena.

11.47 - Si tratta comunque di una bellissima giornata di sole. Una giornata in cui l'Inter è chiamata a rispondere alla rete in extremis di Lorenzo Tonelli. L'obiettivo dei nerazzurri infatti, è il terzo posto. Con il successo di ieri del Napoli, ai nerazzurri servono i 3 punti per non accusare altro distacco.

11.44 - Ecco le prime immagini della Dacia Arena di Udine. Il sole bacia i ciuffi d'erba intorpiditi dal ghiaccio della notte..

11.43 - Questo invece, lo spogliatoio dell'Udinese. Grande attenzione sul 9 di Duvan Zapata e sul 77 di Threrau. Saranno loro i pericolo numero 1 per l'Inter di Pioli.

11.41 - Grande attesa anche per Gabigol. A segno nell'amichevole di inizio anno, il brasiliano sembra stia scalando le gerarchie di Pioli. Anche oggi in panchina, ma con la speranza che il tecnico dell'Inter gli conceda più di qualche minuto.

11.40 - Altre istantanee dallo spogliatoio interista in quel di Udine. Inter che per la prima volta in questo campionato - già è successo in Europa League - indosserà la terza divisa.

11.39 - Ecco la maglia del calciatore più atteso: Capitan Mauro Icardi, capocannoniere della Serie A con 14 reti, è pronto a guidare l'attacco nerazzurro anche quest'oggi.

11.38 - Intanto, in attesa di svelare quelle che saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, diamo un'occhiata all'interno dello spogliatoio nerazzurro..

11.36 - Le squadre sono già arrivate allo Stadio, e da qualche minuto hanno abbandonato il terreno di gioco dopo la classica ricognizione.

11.34 - I nerazzurri, reduci da 3 vittorie consecutive, dovranno fare i conti con l'organizzata e arcigna Udinese di Gigi Delneri. I friulani, viaggiano tranquilli nella pancia della classifica, ma tra le mure domestiche rappresentano sempre un pericolo per chiunque.

11.32 - Sul terreno ghiacciato del Friuli - anche qui come in gran parte d'Italia il gran freddo può rappresentare un fattore - andrà in scena la prima recita stagionale dell'Inter di Stefano Pioli, reduce da un mese di dicembre assolutamente incoraggiante.

11.31 - Benvenuti alla Dacia Arena di Udine, teatro designato per il lunch match di questa 19^ ed ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Messi da parte regali, pensieri e sorrisi di una sosta tanto lunga quanto interlocutoria, l'Inter di Stefano Pioli, reduce da un incoraggiante finale di 2016, va di scena alla Dacia Arena di Udine nel lunch match che apre la domenica della 19^ giornata di campionato. Ad attendere i nerazzurri, c'è l'Udinese di Gigi Delneri, anch'essa reduce da un dicembre positivo, se rapportato alle iniziali aspettative. L'Inter soprattutto, che prima della sosta era riuscita ad infilare tre successi consecutivi (con Genoa, Sassuolo e Lazio), spera di allungare la striscia positiva, interrotta unicamente per via delle festività natalizie. I nerazzurri infatti, hanno compiuto evidenti passi in avanti, sia sul piano del gioco, sia sul piano dell'attenzione difensiva e del concetto di squadra unita.

Thereau manda baci a qualche tifoso speciale in tribuna. Fonte foto: lapresse.it

Udine, la Dacia Arena e un campo che, eccezion fatta per la scorsa stagione, non è mai stato tra i più fortunati, rappresentano un gran bel banco di prova per la banda di Pioli, sempre in attesa di qualche rinforzo dal mercato di gennaio. Mentre la stella di Gabigol inizia a farsi luce tra la fitta nebbia milanese, a centrocampo, l'ex tecnico della Lazio è ancora in attesa di ricevere il regalo di natale: partito Felipe Melo, ora si attende uno tra Lucas Leiva e Gagliardini, autentico sogno invernale, prima di aprire le danze di una sessione estiva che dalle parti di Milano si annuncia rovente. Il presente, però, dice Udinese, una squadra certamente in salute, in grado di bloccare sul pareggio la Samp a Marassi, e tra le squadre più ostiche da affrontare tra le proprie mura.

Mauro Icardi, top scorer della Serie A Tim. Fonte foto: corrieredellosport.it

Dopo l'avvento di Delneri, infatti, l'Udinese è riuscita a risalire la china di una classifica che iniziava a farsi preoccupante. La ritrovata stabilità difensiva, un centrocampo rafforzato dall'innesto quanto mai azzeccato di Seko Fofana, e un reparto d'attacco di sicuro affidamento - i gol di Thereau e Duvan Zapata non sono mai mancati - hanno permesso ai friulani di risalire la corrente e, almeno per il momento, tirarsi fuori dalle zone di bassa classifica.

Titolare di una rassicurante decima posizione in classifica, addirittura a +17 sulla zona retrocessione, l'Udinese naviga in acque sicure; acque che, a meno di gravi imprevisti, porteranno i friulani ad una salvezza molto più serena che quella dello scorso anno.

L'Inter invece, non può essere soddisfatta del suo 7^ posto. Dopo la partenza shock provocata dall'avvento di Frank De Boer, i nerazzurri erano sprofondati lontani, molto lontani, dalla zona Champions League. Ora invece, con la ritrovata stabilità interna, mista ed equilibrio tattico, portata da Pioli, le cose sono cambiate. Nel mese di dicembre, i nerazzurri hanno rimontando su tutte le dirette contendenti alla fatidica zona Champions, rientrando, di fatti, in corsa per l'obiettivo stagionale.

Con un distacco di soli cinque punti dal Napoli attualmente terzo, l'Inter è tornata a far paura, soprattutto per quella che è la qualità di una rosa ancora inespressa, capace di celare al suo interno talenti sopraffini del calibro di Banega, Brozovic o Gabigol.

Il gruppo friulano con Widmer, Zapata e Thereau dopo il 2-0 al Crotone. Fonte foto: viveremilano.biz

Costretto a dover rinunciare a calciatori importanti come Badu e Wague, Gigi Delneri si prepara ad accogliere l'Inter di Pioli nel fortino del Friuli. L'ex tecnico di Hellas Verona e Juventus, arrivato a Udine per risollevare una squadra in caduta libera, sin dal principio ha optato per il 4-3-3, e non ci sarà da stupirsi se anche contro l'Inter, verrà riproposto il modulo zemaniano. "Abbiamo sempre il dovere di fare il massimo, con voglia e applicazione, amore per quello che facciamo in campo, identità e anche se vogliamo senso di appartenenza. Il pubblico ha capito questo e noi siamo contenti di poterglielo dare".

Intervenuto così davanti ai giornalisti presenti nella classica conferenza stampa della vigilia, Delneri ha anche confermato il recupero dell'acciaccato Thereau, indispensabile nell'economia del gioco offensivo di questa Udinese. Il francese non potrà essere al meglio della condizione fisica, ma verrà ugualmente schierato dal primo minuto. Con lui, Duvan Zapata e De Paul, al momento favorito su altre possibili alternative, sembrano gli indiziati principali per comporre il terzetto. A centrocampo, senza Badu, spazio al terzetto Fofana, Kums e Jantko, con Danilo e Felipe a guidare la difesa. Completano il reparto Widmer - chiacchieratissimo in sede di calciomercato - e Samir.

UDINESE: (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. L. Delneri.

Esame importante quello della Dacia Arena per l'Inter di Stefano Pioli. Così come gli avversari di giornata, anche l'inter sembra aver trovato la propria dimensione passando ad un 4-3-3 capace di abbinare qualità e quantità a centrocampo. L'unico dubbio di Pioli infatti, risiede nel mezzo del campo, con l'eterno duello tra Banega e Joao Mario che stavolta sembra favorire il portoghese. Se così fosse, formazione fatta, con D'Ambrosio, Miranda, Murillo e Ansaldi davanti al grande ex Handanovic. A centrocampo, Joao Mario appunto, Kondogbia e Brozovic. In avanti, Perisic e Candreva - altro ex - agiranno ai fianchi del top scorer del campionato, Maurito Icardi.

INTER: (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia, Joao Mario; Candreva, Perisic, Icardi. All. S. Pioli.

Ever Banega, esulta dopo la rete alla Lazio nell'ultimo match prima della sosta. Fonte foto: tuttosport.it

Sino ad oggi, sono 48 le sfide disputate in Friuli tra Udinese ed Inter. Il bilancio è di sostanziale equilibrio, con i friulani vittoriosi in 13 circostanze, contro le 18 affermazioni meneghine e i 17 pareggi. Negli ultimi anni, dopo un periodo in cui il Friuli sembrava portar male alla banda nerazzurra, l'Inter è tornata a sorridere con la Dacia Arena: lo scorso anno, arrivò un perentorio 0-4 firmato da Icardi, Brozovic e Jovetic. Netta vittoria che ha dato seguito ad altre due affermazioni interiste, intervallate dall'ultimo successo dell’Udinese siglato nel gennaio 2013: in quel caso fu un netto 3-0 con Di Natale e Muriel a segno. Da otto anni, invece, manca il risultato di parità: era la stagione 2007-2008 quando la sfida terminò 0-0.

La sfida nella sfida tra i due allenatori, invece, vede Delneri ancora imbattuto nel duello a distanza con Pioli: tre pareggi e una vittoria è lo score in favore dell'ex allenatore di Verona e Juventus.