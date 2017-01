Doppio Perisic regala la vittoria all'Inter: 1-2 ad Udine nel lunch match della domenica

Quarta vittoria consecutiva per l'Inter di Pioli, che riprende il cammino dopo la pausa invernale portando a casa 3 punti pesantissimi al termine di una gara sofferta, decisa da un gol di Perisic a tre minuti dal 90', sul campo difficilissimo dell'Udinese.

Un successo arrivato dopo un primo tempo di grande sofferenza, in cui i friulani sono sembrati più determinati e sono passati in vantaggio con Jankto sfiorando poi più volte il raddoppio (palo di De Paul), salvo poi subire il pareggio all'ultimo secondo con Perisic, imbeccato da Icardi. Nella ripresa i nerazzurri sono apparsi più propositivi e caparbi con l'Udinese che ha funzionato a tratti. Quando il pareggio sembrava il risultato più scontato, ecco però che Perisic si inventa un altro colpo dei suoi lasciando Karnezis impotente e regalando la vittoria all'Inter nel lunch match di Serie A.

PRIMO TEMPO I padroni di casa partono subito con il piede giusto. Al 6’ Fofana prova un destro dalla distanza che Handonovic riesce a deviare sopra la traversa mandando in angolo. Sugli sviluppi del corner Jankto prova da fuori ma lo sloveno para a terra. Al 9’ si vedono i nerazzurri: Candreva si libera e scarica un destro da fuori area ma il pallone è centrale e Karnezis para senza problemi. Al 16’ però gli uomini di casa passano in vantaggio. Samir si mangia il centrocampo ed innesca Jankto che è bravo a battere Handanovic in uscita. L’Inter si imbabola e i bianconeri prendono ancora più fiducia. Al 21’ Zapata da sinistra mette in mezzo un ghiotto pallone su cui si avventa De Paul che scarica con violenza colpendo il palo di destra. Due minuti più tardi l’Udinese sfiora il raddoppio. Ancora Jankto che salta Murillo e sfiora il palo con un diagonale rasoterra. Al 31’ è inutile il gol di Zapata su azione viziata da un fallo. Anche il gol di Perisic al 35’ è annullato perché il giocatore parte in fuorigioco. Sul finire del tempo sono ancora gli uomini di Delneri a dare del filo da torcere ai nerazzurri ma, nel prim dei due minuti di recupero l’Inter agguanta il pari. Persico sfrutta l’assist di Icardi e trova il gol con un sinistro sul primo palo.

SECONDO TEMPO: Nella ripresa, Banega si divora un gol su cross di Candreva e Zapata spedisce fuori un’altra chance. I nerazzurri sono ripartiti con il piede giusto e i padroni di casa non riescono ad essere più incisivi come nel primo tempo. Perisic non riesce però ad essere preciso su punizione mentre, su cross di D’Ambrosio, Karnezis regala il pallone a Joao Mario: è la migliore occasione della ripresa ma Widmer è provvidenziale e slava un gol fatto. All’87’ poi, quando le due sembrava ormai certo che le due squadre avrebbero doviso la ppsta in palio, una punizione dipinta da Joao Mario pesca Perisic in area che svetta incrociando di testa e fissando l’1-2 finale.