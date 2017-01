Nuovo colpo in prospettiva per l'Inter, arriva Flor Van Den Eynden

Flor Van Den Eynden con la maglia della nazionale belga

FC Internazionale ha acquisito il sedicenne Flor Van Den Eynden dal KV Mechelen. Il giovane belga è un centrale di difesa e si aggregherà nei prossimi giorni alla formazione U17 degli Allievi nazionali. Questo processo servirà al giovane per inserirsi al meglio nell'ambiente e affrontare con più serenità il passaggio nella Primavera, previsto per la prossima estate.

Sarà il quarto giocatore originario del Belgio a far parte delle giovanili dell'Inter. Infatti negli scorsi anni sono arrivati Senna Miangue (che ha anche trovato continuità in prima squadra nella gestione De Boer e che probabilmente partirà in prestito nei prossimi giorni per maturare esperienza), Xiam Emmers (centrocampista inamovibile per coach Vecchi) e Zinho Vanheusden (che pare in rampa di lancio per un approdo in prima squadra). Tutti i giocatori sono frutto del lavoro di scouting degli osservatori nerazzurri e delle varie collaborazioni che si stanno instaurando con le società del territorio.

I nerazzurri hanno sbaragliato la concorrenza dei belgi del Genk, mettendo le basi per questa operazione già dal mese di novembre e concludendola a titolo definitivo.

Il giovane belga, titolare della nazionale U17 del suo paese, ha firmato anche un contratto con Nike, contestualmente al precontratto firmato con l'Inter. Quattro le presenze per lui con la squadra del Belgio e un goal all'attivo, siglato nell'impegno contro la Svizzera.

L'annuncio ufficiale dell'operazione sarà dato nei prossimi giorni, appena il giocatore arriverà in Italia per effettuare le visite mediche. Già definitivo invece l'affare con il Mechelen, con il quale manca solo l'accordo su alcuni bonus legati alla valorizzazione del giovane.

Nel frattempo l'altro acquisto nerazzurro Roberto Gagliardini è già al lavoro con i nuovi compagni per preparare il match di domani contro il Chievo, in cui potrebbe anche partire titolare vista la squalifica di Brozovic. Dopo l'allenamento di oggi sono già arrivati i primi messaggi d'amore per la sua nuova squadra, affidati al suo profilo Twitter.