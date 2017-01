Inter - Chievo in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Google Plus

San Siro - Fonte: zero.eu

Diretta live Inter - Chievo

Si gioca a San Siro, impianto da 81.277 posti a sedere situato a Milano

11 Chievo

Maran vara il 4-3-1-2. Tra i pali Sorrentino, a sua difesa Gamberini e Dainelli con Frey e Gobbi terzini. Radovanovic play di centrocampo, Castro e De Guzman mezz'ali. Birsa a supporto di Meggiorini e Pellissier

Allenamento Chievo - Fonte: chievoverona.it

Inter - Chievo diretta live

Il Chievo dopo un grande avvio, sembra aver perso i punti cardine del proprio successo. Scarseggia l'equilibrio, chiave tattica dei primi mesi in quel di Verona. Le tre sconfitte consecutive - patite contro Roma, Atalanta e Fiorentina - pesano sul groppone. Bisogna scrollarsi di dosso le scorie e ripartire. L'11° posto resta - senz'ombra di dubbio - un'ottimo risultato, a Milano per fare bene.

11 Inter

Pioli opta per il 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Murillo, Miranda ed Ansaldi. Gagliardini (subito titolare) e Kondogbia frangiflutti di centrocampo, Joao Mario alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Maran in conferenza stampa

Perisic e Gagliardini - Fonte: inter.it

Inter - Chievo live

Inter a trazione offensiva, con uno sguardo alla carrozzeria posteriore. Nove gol siglati, soltanto uno subito, patito nell'ultima uscita stagionale contro l'Udinese. La truppa di Pioli sembra aver trovato la giusta quadratura ed il feeling tra i protagonisti aumenta. Le quattro vittorie consecutive corrispondono ad una dose massiccia di fiducia, ma la strada è ancora tortuosa e lunga. Non ci sono margini di errore: testa bassa, ritmo incalzante e voglia di conquistare un posto al sole che manca da troppo tempo. Vincere contro il Chievo per spiccare il volo.

Le parole di Pioli

Esultanza Birsa - Fonte: smorfiadigitale.it

Inter - Chievo diretta

Sono 29 i precedenti totali. L'Inter conta ben 17 vittorie, il Chievo rincorre a 5 mentre sono 7 le sfide terminate in pareggio. L'ultimo head to head risale alla 1° giornata del campionato cadetto, quando Birsa deliziò il Bentegodi con due gol di pregevole fattura. Inter al tappeto e bottino vuoto per De Boer.

Giacomelli - Fonte: zerocinquantuno.it

Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da La Rocca e Tasso, quarto uomo Schenone. Addizionali di porta i signori Mariani e Nasca

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Chievo, ventesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia