Serie A, Rimonta Inter: battuto 3-1 il Chievo Verona

Grande prestazione dell'Inter che parte in quarta sin dal primo minuto creando svariate occasioni da rete e mettendo in mostro il suo nuovo acquisto Gagliardini, autore di una gara eccezionale.

Il Chievo però è più cinico e passa in vantaggio alla prima azione da gol con Pellissier. Nel secondo tempo la musica cambia e l'Inter riesce a trovare ben 3 gol con Icardi, Perisic ed Eder. Sesta vittoria di fila, quinta in campionato e prestazioni sempre più convincenti. Kondogbia ritrovato, Perisic sempre più decisivo.

Buona gare difensiva del Chievo, che ha mollato solo nei minuti finali della partita, ma che esce a testa alta dal Meazza.

Gagliardini all'esordio con l'Inter | corrieredellosport.it

ll primo tempo inizia a ritmi molto alti, ma piuttosto confusi. Prima vera occasione da rete allo scadere dell'undicesimo minuto, buona giocata di Gagliardini che scarta un avversario e poi appoggia ad Ansaldi che crossa immediatamente col mancino trovando la testa di Icardi che sfiora il gol. E' ancora l'Inter a sfiorare il gol al diciottesimo minuto con il neo-acquisto Gagliardini, che dall'interno dell'area sfodera un gran destro rasoterra su cui Sorrentino deve intervenire per deviare in angolo. Buono anche il passaggio di Ansaldi per l'ex Atalanta.



Tre minuti dopo sono ancora i nerazzurri ad avere un occasione per segnare con D'Ambrosio che dopo una carambola in area scarica un buon sinistro da fuori, di poco a lato. Ci riprova Icardi al venticinquesimo, innestato da un gran filtrante di D'Ambrosio. Azione nata dall'ennesimo recupero di Gagliardini. Nel giro di un minuto fra il 29' e il 30', Candreva va due volte vicino al gol, prima con un mancino di poco al lato, poi con un destro potentissimo messo in angolo da Sorrentino. Sullo stesso angolo seconda occasione da gol per Gagliardini, che svetta su tutti e costringe Sorrentino ad un'altra parata.



Passa clamorosamente in vantaggio il Chievo con l'immortale Sergio Pellissier, che si impone di fisico su D'Ambrosio e con il destro devia in rete il cross da angolo di Birsa. Clivensi in avanti al primo vero affondo. Al 38' ancora una nitida occasione da gol per Gagliardini, che però trova ancora Sorrentino. Il portiere ex Palermo autore già di almeno 4 parate decisive. Allo scadere del primo tempo ennesima occasione per l'Inter, ancora su calcio piazzato ed ancora di testa per Icardi, che impatta bene, ma trova ancora Sorrentino, in forma smagliante questa sera.

Finisce così il primo tempo con l'Inter che meriterebbe assolutamente un altro risultato, bravo il Chievo a difendersi e sfruttare le sue poche occasioni.

Pellissier esulta dopo il gol | Fonte: calciomercato.com

All'avvio del secondo tempo subito occasione da gol per il Chievo, ancora una volta con il capitano Pellissier, gran destro il suo che viene però parato da Handanovic, che si dimostra non essere da meno rispetto a Sorrentino, sfida fra due grandi portieri. Risponde l'Inter al minuto 54 con ancor un colpo di testa pericolosissimo da parte di Perisic, ma neanche a dirlo Sorrentino fa un miracolo sul croato e mantiene il Chievo il vantaggio.Quattro minuti più tardi viene chiamato nuovamente in causa Handanovic, stavolta da Castro, risponde bene il portiere sloveno.



Non si contano più ormai le prodezze di Sorrentino, che al 65' va giù velocissimo su una punizione calciata potente e rasoterra da Eder, entrato da poco al posto di Ansaldi. Insuperabile il numero 70 del Chievo Verona. Ancora Eder un paio di minuti dopo, potente il tiro ma centrale, Sorrentino non si fida della presa e respinge a mani aperte la sfera.



Arriva il meritato pareggio dell'Inter al minuto 69, perfetto cross di Candreva che trova Icardi, il capitano interista stacca su tutti e stavolta Sorrentino non può nulla. Dopo il gol c'è subito una sostituzione per l'Inter, con Banega che entra al posto di Joao Mario, non nella sua migliore serata. Al 74' Perisic fa tutto da solo, rientra dalla sinistra sul destro dribblando un avversario, grandissimo destro a giro che finisce a lato di pochissimo, Sorrentino non ci sarebbe potuto arrivare. 81 minuti e ci prova ancora Icardi, riceve palla in area, rientra sul destro e prova il piattone a giro che esce di poco a lato.



Passa in vantaggio l'Inter all'ottantaseiesimo minuto, grande giocata di Perisic, doppio passo e destro da fuori area, tiro potente ma non precisissimo, su cui Sorrentino ha la prima incertezza della partita. Inter che ottiene un meritato vantaggio, partita dominata in lungo e in largo.



Il Chievo prova a reagire nei minuti finali, ma in contropiede la chiude l'Inter con Eder, servito a rimorchio da Rodrigo Palacio, anche lui entrato nel finale.