Inter - Bologna (3-2) diretta, LIVE Coppa Italia 2016/17. Inter ai quarti!

FINISCE QUI! L'Inter addormenta i ritmi nei minuti finali della partita e si portano a casa la qualificazione ai quarti di finale!

114'- CHE SI DIVORA JOAO MARIO! Grande palla di Icardi per Joao Mario che arriva stanchissimo però sulla palla e scivola nel momento del tiro

113'- Gran giocata in dribbling su Krafth di Joao Mario, poi il tiro termina fuori

Al via il secondo tempo supplementare

Finisce il primo tempo supplementare, giocatori molto stanchi, squadre lunghe. Conduce l'Inter per 3-2

Candreva raccoglie in area un pallone messo dentro da Icardi, il suo mancino viene deviato da un difensore del Bologna che beffa Da Costa

98'- GOOOOL!!! CANDREVA!!! 3-2 INTER!

97'- Destro sbilenco di Di Francesco, palla che finisce di molto fuori

94'- Dentro Brozovic, fuori Eder

Cominciano i supplementari!

Finisce qui il secondo tempo regolamentare! A fra poco con i due tempi supplementari!

Tre minuti di recupero, attacca l'Inter, il Bologna prova a ripartire in questo finale, si avvicinano i supplementari

Fuori Destro, dentro Okwonko

78'- CLAMOROSO errore di Icardi, Eder lo mette a tu per tu con la porta e lui sbaglia il tocco vincente, si resta in pareggio

73'- DONSAAAAH!!! PAREGGIO BOLOGNA!!! OTTIMA SOSPENSIONE E COLPO DI TESTA DEL CENTROCAMPISTA ROSSOBLU

72'- Triplo cambio. Icardi e Candreva per Palacio e Gabigol nell'Inter, Nagy per Dzemaili nel Bologna

68'- Erroraccio di Masina che regala la palla a Joao Mario con un passaggio orizzontale. Il portoghese va al tiro indisturbato, ma Da Costa avanza per chiudergli lo specchio della porta e para facilmente a terra

66'- Limpida occasione da gol per l'Inter, con Palacio che accelera e va al tiro, bravissimo Da Costa a dirgli di no

63'- Giallo per D'Ambrosio

57'- Vicinissimo al gol Eder, passaggio di Gabigol centrale verso l'italo brasiliano, che col mancino fa la barba al palo

55'- Tiro di Eder da fuori area, colpisce male

53'- Ancora occasione per l'Inter con Palacio che sul cross da angolo di Joao Mario si ritrova la palla addosso e la indirizza debolmente verso Da Costa, nessuno problema per il numero 1 del Bologna

52'- Primo giallo della partita per Donsah, brutto fallo su Kondogbia

50'- Recupera palla Eder, triangolo con Joao Mario e cross dell'italo brasiliano ancora per il portoghese, il colpo di testa di quest'ultimo esce di poco a lato

Ricomincia il secondo tempo!

La spettacolare rovesciata di Murillo | Vavel.com

45'+1- Grande giocata di D'Ambrosio che si libera di due avversari, cross nel mezzo che porta al tiro prima Kondogbia e poi Gabigol, nulla di fatto però. Sul rinvio di Da Costa finisce il primo tempo

Errore di Gabigol che perde palla a centrocampo esagerando con un preziosismo, contropiede del Bologna condotto da Di Francesco, palla per Dzemaili che tira e trova una fortuita doppia deviazione che inganna Carrizo

43'- ACCORCIA LE DISTANZE DZEMAILI!!! 2-1 INTER BOLOGNA.

Quinto assist in sei partite di Joao Mario, che pesca Palacio in area, stop e tiro dell'argentino che non lascia scampo a Da Costa

40'- RADDOPPIO INTER!!! RODRIGO PALACIO!!!

Cross teso di Joao Mario al centro dell'area, Murillo non ci pensa due volte e fa una rovesciata da manuale battendo Da Costa, impotente davanti alla prodezza del colombiano. Quarto assist in cinque gare per Joao Mario

34'- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! STRAORDINARIO GOL DI MURILLO, MERAVIGLIOSA RETE DEL COLOMBIANO CON UNA ROVESCIATA PERFETTA, ASSURDA MARCATURA DEL DIFENSORE CENTRALE INTERISTA!!!

32'- Ancora una punizione di Eder, nulla di fatto neanche stavolta. Angolo per l'Inter

23'- Azione personale di Gabigol, che parte da destra rientrando in velocità da destra per scaricare un potente mancino sul primo palo, ben posizionato Da Costa, ma buona iniziativa del giovane brasiliano nerazzurro

19'- Ribattuto il mancino dall'interno dall'area di Gabigol, ottima l'azione dell'Inter con la triangolazione fra Joao Mario e D'Ambrosio

17'- Giocata di classe pura da parte di Joao Mario, doppio sombrero a centrocampo, poi viene trattenuto, punizione a favore dell'Inter

14'- Tiro da distanza siderale da parte di Oikonomou, palla largamente a lato

11'- Veronica di Kondogbia a centrocampo con dribbling, poi però il lancio per Gabigol è sbagliato

9'- Punizione a due per l'Inter, con Eder che però spara alto

3'- Svirgola malissimo Gagliardini da fuori area. Impiegato nuovamente dal primo minuto in coppia con Kondogbia

21.03 - Si comincia!

Spogliatoio Bologna | Twitter @BfcOfficialPage

Riscaldamento Inter | Twitter @Inter

20.45 - Quindici minuti circa e comincerà la gara del Meazza, restate con noi di Vavel per la diretta scritta della gara!

BOLOGNA (4-3-3) : Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Rizzo.

INTER (4-2-3-1) : Carrizo; D’Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Gabigol, Joao Mario, Eder; Palacio

iSan Siro - Fonte: stadiumwallpapers

Si gioca a San Siro, impianto da 81.277 posti a sedere situato a Milano

Donadoni opta per il 4-3-3. Tra i pali Da Costa, a sua protezione Oikonomou ed Helander con Mbaye e Masina terzini. Nagy vertice basso di centrocampo, Dzemaili e Donsah mezz'ali. Terzetto d'attacco formato da Mounier e Krejci a supporto di Floccari.

Allenamento Bologna - Fonte: bolognafc.it

Il momento no che infliggeva il Bologna sembra essere passato. La compagine di Donadoni ha raccolto 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta - allo Juventus Stadium - nelle ultime quattro giornate. Inoltre ci sarà da recuperare la sfida con il Milan, posticipata causa Supercoppa. Importante fare bene in Coppa Italia, per testare molti giocatori e vedere le loro potenzialità. A San Siro per tentare il colpaccio.

Pioli vara un ampio turnover. In porta Carrizo, difesa composta - destra verso sinistra - da Nagatomo, Medel, Andreolli e Santon. Kondogbia - Brozovic cerniera di centrocampo, Eder alle spalle di Palacio con Barbosa e Biabiany ai lati

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

L'Inter viaggia a vele spiegate, tra fiducia ritrovata e gioco che valorizza ogni effettivo. Le 5 vittorie consecutive in campionato sono un ottimo trampolino di lancio per affrontare una competizione astrusa come la Coppa Italia. Ci sarà spazio per le seconde linee, desiderose di ritagliarsi un posto al sole con una prestazione degna di nota. Importante sarà non sottovalutarla, il morale si alimenta con vittorie e grandi prestazioni. In casa per continuare a mietere vittime.

Inter - Bologna 3-2 - Fonte: larepubblica.it

In Coppa Italia, sono 19 i precedenti. L'Inter annovera 12 vittorie nel suo curriculum, 4 il Bologna mentre sono 3 i pareggi. L'ultimo head to head risale alla stagione 2012/13, sfida valida per i quarti di finale. I nerazzurri arrivano al doppio vantaggio con le marcature di Guarin e Palacio, rimontati tra l'80' e l'84' da Diamanti e Gabbiadini. Ranocchia fa volare i padroni di casa in semifinale con una zuccata al 120'.

Mariani - Fonte: empolichannel.it

Arbitra Maurizio Mariani coadiuvato da Di Fiore e Schenone, quarto uomo il signor Mazzoleni

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Bologna, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/2017. Dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia