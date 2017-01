Coppa Italia 2016/17 - Luci a San Siro: le formazioni ufficiali di Inter - Bologna

Luci accese a San Siro. Dopo le cinque vittorie di fila in campionato, l'Inter di Stefano Pioli vuole proseguire la sua marcia anche in Coppa Italia, contro un Bologna reduce dalla confortante vittoria di Crotone in A. Squadra sempre ostica quella di Donadoni, che nonostante qualche balbettio di troppo fuori casa, in gara secca può dare molto fastidio a qualsiasi avversario. Nel frattempo, quando manca circa un'ora all'inizio della sfida, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle.

Turnover, ma non troppo, per Pioli, che schiera Carrizo tra i pali, Medel e Murillo centrali di difesa con D'Ambrosio ed Ansaldi sulle corsie laterali. Confermatissimo Kondogbia con Gagliardini in mediana, mentre Brozovic va in panchina. Joao Mario trequartista, con Eder e Gabriel Barbosa ai lati di Palacio.

Inter (4-2-3-1): Carrizo; D'Ambrosio, Medel, Murillo, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Gabigol, Joao Mario, Eder; Palacio. All: Pioli.

Donadoni poggia il suo 11 su Destro, terminale ultimo della compagine ospite. Ai lati del centravanti agiscono Rizzo e Di Francesco. Mediana muscolare, con Pulgar e Donsah, a Dzemaili il compito di accendere, con palleggio e inserimenti, la manovra ospite. Maietta e Oikonomou a protezione di Da Costa, i laterali di difesa sono Krafth e Masina.

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Destro, Rizzo. All: Donadoni.