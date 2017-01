Palermo-Inter diretta, LIVE Serie A 2016/2017 (15.00)

Aggiorna il contenuto

Pioli inveca carica la squadra evidenziando l'ottimo momento di forma dei suoi giocatori, criticando però l'atteggiamento difensivo, con l'Inter che nonostante conceda poco, subisce gol quasi in ogni giornata. Elogio anche per Gagliardini e per le sue ultime prestazioni. Il tecnico invece svia elegantemente il discorso riguardo il futuro suo e dell'Inter, concentrandosi solo sul presente.

Corini si dice fiducioso per la sfida contro l'Inter, squadra che -dice il tecnico rosanero- gli ha portato fortuna sia da giocatore che da allenatore in passato. Corini poi spende parole al miele sia per Nestorovski che per Diamanti, mettendoli al centro del progetto. Meno al miele sono le dichiarazioni riguardanti la partita di Sassuolo e gli infortuni in difesa. Infine il tecnico chiede la presenza massiccia allo stadio dei tifosi per supportare la squadra in un momento così difficile.

Pioli ritrova invece Brozovic, autentico trascinatore dei nerazzurri prima della squalifica. Difatti il tecnico nerazzurro non ci pensa due volte e lo rimanda subito fra gli 11 titolari, dovrebbe difatti far coppia con il neo-acquisto Gagliardini, che appare già imprescindibile per questa squadra dopo le sue prime due ottime uscite, prima in A con il Chievo, poi in Coppa Italia con il Bologna. Ciò va a discapito di Kondogbia, anche lui molto positivo nelle ultime gare disputate, in particolare quando affiancato a Gagliardini. Chi anche dovrebbe tornare dal primo minuto è Ever Banega, con Joao Mario che siederà probabilmente in panchina almeno all'inizio, anche per riposare dopo l'impegno di Coppa Italia settimanale. Torna in campo anche Handanovic che in coppa aveva lasciato spazio a Carrizo. Davanti a lui confermatissimi Miranda e D'Ambrosio, si contendono un posto Murillo (autore di un'autentica prodezza in Coppa Italia) e Medel. Sulle fasce neanche a dirlo Candreva e Ansaldi, inamovibili. Perisic al fianco di Banega per supportare Icardi.

Corini decide di essere più prudente rispetto alla trasferta di Sassuolo per contrastare l'11 di Stefano Pioli. Il modulo dovrebbe essere all'incirca lo stesso, ma con un centrocampo più folto a discapito dell'attacco. Difatti dovrebbe partire Chochev dal primo minuto e non Embalo come contro i neroverdi. Quindi più densità al centro del campo con Chochev assieme a Bruno Henrique e Jajalo, mentre in avanti Quaison e Nestorovski terranno da soli il peso dell'attacco, attenzione però a possibili ripensamenti. Per il resto tutto confermato: Posavec fra i pali, Gonzalez, Goldaniga e il ritrovato Cionek a formare il trio di difesa. Sulle fasce confermato Pezzella sulla sinistra a discapito di Aleesami, a destra il marcatore dell'andata Rispoli.

All'andata terminò 1-1 a San Siro con gol di Rispoli ed Icardi. Al tempo le due squadre avevano due allenatori diversi, Ballardini per il Palermo e De Boer per l'Inter.

Mauro Icardi ha messo la sua firma in cinque reti (4 gol ed un assist) nelle ultime quattro partite contro i rosanero.

L'Inter però non perde contro il Palermo da ormai cinque partite, tre pareggi e due sconfitte a favore dei nerazzurri.

Palermo forte di un'imbattibilità in casa contro l'Inter che dura da quattro partite, con due vittorie e due sconfitte. Mentre nei precedenti cinque incontri i rosanero non avevano mai vinto, collezionando due pareggi e tre sconfitte.

I PRECEDENTI

Benvenuti su Vavel per seguire assieme a noi la diretta live del match fra Palermo ed Inter, consueto incontro domenicale delle 15.00 che si svolgerà al Renzo Barbera. All'andata i rosanero riuscirono a strappare un pareggio per 1-1 grazie ad un gol di Rispoli. L'Inter adesso è un'altra squadra sotto le mani di Pioli e con l'innesto di Gagliardini. Il Palermo da allora ha scoperto il suo bomber Nestorovski, negativo nelle prime partite, e cambiato due allenatori.