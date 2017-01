Inter - Pescara diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Si gioca a San Siro, impianto da 80.018 posti a sedere situato a Milano

11 Pescara

Un rimaneggiato 4-4-1-1 per Oddo. In porta Bizzarri, Coda e Stendardo a sua protezione con Crescenzi e Biraghi ai lati. Bruno e Memushaj presidiano il cerchio di centrocampo, Verre e Zampano ali. Benali si posiziona dietro a Bahebeck

Napoli vs Pescara 3-1 - Fonte: pescaracalcio.com

Siamo all'ultima spiaggia già da un pezzo, serve un miracolo. La squadra di Oddo naviga in acque pessime, da bollino rosso sangue. Il Pescara è ultimo in Serie A, in coabitazione con il Crotone. L'Empoli - prima squadra salva - è distante 12 punti, un miraggio. Le ultime 6 uscite raccontano 4 sconfitte e due pareggi, ottenuti contro Cagliari e Palermo. Ci sarà poi da recuperare il match contro la Fiorentina, rinviato causa neve. Non basta, c'è bisogno di vincere più partite possibili, di trasformare l'impossibile in possibile, di invertire la rotta. Partendo proprio da San Siro, da un Inter versione scudetto, da un incontro proibitivo.

Oddo in conferenza stampa

11 Inter

Pioli opta per il collaudato 4-2-3-1, qualche piccolo aggiustamento con vista Coppa Italia. Tra i pali Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda e Santon. Frangiflutti di centrocampo Brozovic e Gagliardini, Joao Mario dietro ad Icardi con Candreva e Perisic ali

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

L'Inter ha ingranato la sesta. La squadra di Pioli ha timbrato - in quel di Palermo - la 6^ W consecutiva, ed è tornata - prepotentemente - in corsa per l'Europa che conta. C'è entusiasmo nell'ambiente, grinta e voglia di fare. Tutto ad un tratto i nerazzurri sono diventati una squadra coesa, votata all'attacco ma diligente in difesa. Il solito Handanovic, Miranda e Murillo snocciolano prestazioni distinte, il pacchetto di centrocampo compensa corsa, tattica e polmoni. Ed in attacco, Icardi e compagnia bella lacerano difese. Pioli non vuole fermarsi, i suoi uomini non vogliono fermarsi. Testa bassa, vincere con il Pescara che poi si vola a Torino. Allo Stadium.

Pioli in conferenza stampa

Eder ed Icardi festeggiano il gol - Fonte: sportstadio.it

La preview della gara, sponda Inter

Sono 13 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 9 vittorie,mentre sono 2 i trionfi abruzzesi così come i pareggi L'ultimo head to head risale al Settembre dell'anno passato quando un ottimo Pescara mise in difficoltà i nerazzurri di De Boer. È Bahebeck a portare in vantaggio i biancazzurri, Icardi firma il pareggio ed anche il gol vittoria, togliendo le castagne dal fuoco

Calvarese - Fonte: diretta-napoli.it

Arbitra Gianpaolo Calvarese coadiuvato da Carbone e Lo Cicero, quarto uomo Preti. Addizionali di porta i signori Guida ed Abbattista

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Pescara, ventiduesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia