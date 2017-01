Inter, Pioli prepara i quarti di Coppa contro la Lazio

Inter, Pioli prepara il turno di coppa contro la Lazio | Foto: inter.it

L'imperativo di Stefano Pioli è quello di non pensare alla Juve: domani sera a San Siro l'Inter sfiderà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali della società milanese. Per questo l'ex tecnico proprio dei biancocelesti non vuole rivoluzionare in maniera importante la squadra, ma trovare una giusta via di mezzo tra qualità e energia, due caratteristiche che non possono mancare ad una squadra che punto molto in alto.

Banega sarà titolare, Gabigol pronto a subentrare. | Foto: inter.it

Le scelte di formazione

L'allenamento di questo pomeriggio fornisce alcune indicazioni tattiche ma anche di formazione: Pioli è intenzionato, come successo nel match contro il Pescara di sabato sera, a non apportare rivoluzioni, inserendo giocatori di qualità che possano aiutare la squadra a portare a casa il pass per la Semifinale.

I dubbi di un allenatore possono riguardare anche le scelte tra i pali. Infatti Pioli è indeciso se schierare dal 1' il portiere di Coppa, Carrizo, oppure il titolarissimo Handanovic, vista l'importanza della partita.

I centrali di difesa visti in campo contro il Pescara verranno confermati: Medel e Miranda faranno coppia al centro del reparto arretrato, in panchina Murillo. A destra D'Ambrosio mentre a sinistra ballottaggio Ansaldi-Nagatomo, con l'argentino che dovrebbe spuntarla sul giapponese che non ha convinto nell'ultimo turno di campionato.

Murillo sarà in panchina in vista della Juve. | Foto: inter.it

Dopo quattro partite consecutive, giocate tutte per 90 minuti, o 120' come contro il Bologna, riposerà Gagliardini: l'ex Atalanta, necessario contro la Juve, verrà sostituito da Kondogbia, al rientro dopo due partite. Al suo fianco ci sarà Brozovic.

Kondogbia titolare con Brozovic. | Foto: inter.it

Nel reparto d'attacco ci saranno la maggior parte dei cambi: Icardi, titolare, verrà sostenuto alle spalle da Candreva, Banega e Eder. L'argentino ex Siviglia e l'italo-brasiliano sostituiranno rispettivamente Joao Mario e Candreva, entrambi in gran forma.

Eder in campo al posto di Perisic. | Foto: inter.it

I tifosi potrebbero anche vedere il talento Gabigol, che contro il Pescara è entrato molto bene, andando vicino al gol e che ai microfoni di Inter Channel dice: "Il calcio italiano è diverso da quello brasiliano. Il mister mi aiuta. Ora sono più veloce e più forte: sono pronto."