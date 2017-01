Inter, Ranocchia saluta e va in Premier. Prestito secco all'Hull City

Andrea Ranocchia, inter-news.it

Andrea Ranocchia saluta, almeno momentaneamente, l'Inter e la Serie A. Il difensore centrale nerazzurro ha infatti scelto la Premier League e l'Hull City per proseguire la propria stagione. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco fino al termine del campionato, mentre le visite mediche dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Così come gli annunci ufficiali da parte dei due club.

L'ingaggio di Ranocchia da qui al termine della stagione dovrebbe essere tutto a carico degli inglesi. Il centrale sceglie quindi l'Inghilterra per trovare quella continuità e quei minuti che fino a questo momento gli erano mancati all'Inter, sia sotto la gestione di De Boer che con l'arrivo di Pioli in panchina. La coppia titolare formata da Miranda e Murillo di fatto è diventata intoccabile già dalla scorsa stagione e nella mente di Pioli la prima alternativa al duo sudamericano è Medel, di fatto un centrocampista adattato. Ranocchia, insomma, era finito fra le ultime scelte nel ruolo e allora le sirene di mercato erano attive per lui già da qualche settimana. Senza voler per forza ritornare all'estate, quando il suo nome è stato in bilico fino all'ultimo momento. La sua cessione, ora, sembra rientrare in quel disegno concordato da Pioli e Ausilio con la proprietà cinese nelle scorse settimane.

Per qualche giorno si è pensato che Ranocchia potesse continuare a giocare nella nostra Serie A. Il Sassuolo, infatti, sembrava interessato ad aggiungere la sua esperienza alla propria difesa, salvo poi rendersi conto che l'operazione sarebbe stata importante anche solo per l'ingaggio del classe '88. In più la scelta di trattenere Acerbi, nonostante il pressing del Leicester di Ranieri, ha impedito al club di Squinzi di avere le risorse economiche per andare oltre il semplice gradimento a livello tecnico. Operazione naufragata e allora è arrivato il si di Ranocchia all'Hull City e alla Premier League.