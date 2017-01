Inter - Lazio, fermata di Coppa

Quarto di qualità. A San Siro, l'Inter di Pioli ospita la Lazio di Inzaghi. Sfida da dentro o fuori, in palio il penultimo atto del torneo. La compagine di casa - in serie positiva - affronta l'appuntamento infrasettimanale con un carico di fiducia, ma, inevitabilmente, con un occhio al prossimo impegno di A. Nel fine settimana, incrocio a Torino con la Juventus, delicato crocevia nella rincorsa alle prime tre posizioni della graduatoria. Turnover quindi, ma moderato. Il tecnico - ex di serata - non intende snaturare una squadra che funziona a meraviglia, intaccare pericolosi equilibri.

Inzaghi difende invece il suo gruppo, la sconfitta con il Chievo spegne parzialmente l'entusiasmo, ma non intacca l'ottimo operato di questi mesi. La Lazio resta nei quartieri nobili, paga, forse, una rosa ridotta. Attacco continuo al muro clivense, scarsa concretezza e beffa finale. A Milano, partita delicata, difesa e ripartenza. Immobile per punire le eventuali defezioni della retroguardia nerazzurra. Manca ancora Keita, serve il miglior Felipe Anderson. Per la Lazio, tappa di peso, la Coppa Italia può riservare soddisfazioni.

Le probabili formazioni

Inter

Ritocchi necessari, Pioli muove le pedine sulla scacchiera nerazzurra e offre, in una notte di Coppa, la ribalta a giocatori fin qui in seconda linea. Turno di riposo per Gagliardini e Joao Mario, maglia da titolare per Kondogbia, sabato in panchina vista la diffida, e Banega. Icardi è il terminale ultimo, chance dal primo minuto anche per Eder, tra i migliori pur con limitato minutaggio. L'ex Samp rileva Perisic, Candreva prende la corsia di destra. Brozovic è l'elemento di continuità in mediana, mentre Ansaldi - fermo per decisione del giudice sportivo con il Pescara - galoppa a sinistra. Al centro, conferma probabile per Miranda e Medel, con Murillo che mette nel mirino la Juventus. Handanovic e D'Ambrosio completano l'undici.

Lazio

Inzaghi deve convivere con qualche problema di formazione. Le condizioni precarie di Milinkovic obbligano il tecnico a rivisitare l'undici. Notte di gala per il giovane Murgia, mezzala nella mediana a tre completata da Biglia e Parolo. L'argentino è alle prese con un importante rinnovo, giorni caldi dopo la tensione post Chievo. Il ritorno di Immobile restituisce pericolosità offensiva a una Lazio inconcludente nel week-end. L'attaccante azzurro gode del supporto di Felipe Anderson e Lulic. In fase di ripiegamento 4-5-1, con i due pronti a sorreggere i laterali di difesa, per l'occasione Radu e Patric. Wallace e De Vrij a protezione di Marchetti, recuperato e della partita. Assente Lombardi.

Le parole della vigilia

Pioli "Le insidie di una partita da dentro fuori, l'obiettivo conta per entrambe. L'avversario sta facendo un ottimo campionato e servirà mettere in campo il nostro potenziale. Rispetto alla gara giocata in campionato, noi siamo cresciuti molto, le vittorie hanno dato entusiasmo all'ambiente e dobbiamo insistere su questa linea. Tutto dipende dai nostri risultati. Vincere domani significherebbe andare in semifinale, è importante"

Inzaghi "Al di là dell'avversario è un nostro obiettivo, abbiamo fatto un'ottima gara col Genoa, non era semplice, lo abbiamo visto ieri a Firenze. Siamo stati sfortunati nel sorteggio, potevamo giocarcela in casa questa partita, sarebbe stata più facile. Siamo a una partita dalle semifinali, dovrò essere bravo a scegliere la formazione migliore. Domani dopo l'allenamento prenderò le scelte"

Fischio d'inizio alle ore 20.45, dirige Guida.